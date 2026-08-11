اذعان ترامپ به کمبود مهمات جنگی در جنگ علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از روسیاالیوم، دونالد ترامپ که در هفته‌های اخیر اخبار رسانه‌ها در مورد کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا را «جعلی» خوانده بود، اکنون اذعان کرده که میزان تسلیحات واشنگتن کم شده، اما این بار هم توپ را به زمین جو بایدن انداخته است.

او گفت: ما با مهمات مشکلی نداریم اما دلیل اینکه میزان پایین‌تر است، این است که بایدن ۳۰۰ میلیارد دلار به اوکراین داد! وقتی من رفتم، انبارها پر بودند. او انبارها را خالی کرد و جایگزینشان نکرد. حالا، ما در حال جایگزینی آن‌ها هستیم.

ترامپ همچنین در ادامه لفاظی های خود علیه ایران را تکرار کرد.

ترامپ در حالی به طور ضمنی به کاهش مهمات آمریکا اعتراف کرده که پیش‌تر مدعی شده بود که «مقدار عظیمی از مهمات» در اختیار دارد. او گزارش رسانه‌ها در مورد کم‌شدن ذخایر نظامی را «خیانت‌آمیز» توصیف و تهدید کرده بود که افرادی که این اطلاعات را لو داده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان طولانی‌مدت محکوم خواهند شد.

رسانه‌هایی مانند سی‌ان‌ان و نیویورک تایمز در هفته‌های اخیر فاش کرده بودند که آمریکا به خاطر جنگ ایران بخش زیادی از ذخایر تسلیحاتی خود را از دست داده است.

سی‌ان‌ان نوشته بود که ارتش آمریکا در جنگ علیه ایران حدود ۸۰ درصد از موشک‌های رهگیر تاد و نیمی از موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت را مصرف کرده است.پیش از آن نیز «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» (CSIS) در اوایل مردادماه گفته بود که ذخایر موشک‌های سامانه‌های پاتریوت آمریکا به تنها ۸۰۰ موشک رسیده است.

این در حالی است که این سامانه‌ها برای ساقط کردن هر موشک مهاجم، به دو تا سه موشک نیاز دارند. بدین‌ترتیب، ایالات متحده با این میزان ذخایر پاتریوت، تنها قادر است حداکثر ۴۰۰ موشک دیگر را در سراسر جهان ساقط کند.