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کد خبر:۱۳۸۹۳۴۴
کد خبر:۱۳۸۹۳۴۴
8182 بازدید
نظرات: ۲۱
نبض خبر

ویدیوی تهدیدآمیز رئیس جمهور لهستان علیه ایران!

در شرایطی که ایران از دشمنانش در ماه‌های اخیر درس عبرت ساخته، کارول ناوروتسکی، رئیس جمهوری جوان و ماجراجوی لهستان با انتشار ویدیویی که شامل پرواز جنگنده‌های لهستانی می‌شود، نوشت: «تصاویر جنگنده صبح بخیر ایران عزیز!» این پست و ویدیوی مورد نظر را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر کارول ناوروتسکی ایران لهستان ویدیو آمریکا جنگ ایران و آمریکا ایران و لهستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۱
ali
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
رییس جمهور نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
2
پاسخ
اینم احتمالا یه ارتباطی با اپستین داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
یعنی چی بچه
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
1
پاسخ
مردک دیوانه. مگر مردم ما و مردم کشور شما با هم مشکل دارند. ما این همه تو جنگ جهانی دوم خدمت کردیم به شما. نمک نشناس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
2
پاسخ
اینا اثر جنس خوبه ها!
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
4
پاسخ
چند تا موشک بهشون بزنید ببنیم چه غلطی میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
1
پاسخ
ارزو بر جوانان عیب نیست
بزرگ می شود وقتی سرش به سنگ سخت ایران بخورد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
4
0
پاسخ
دیگه با لهستان نمیتونیم در بیفتیم چون عضو ناتو است پس بیخیال تبلیغاتش بشید.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
من که بعید می دونم این تهدید باشه؟ بیشتر به عرض ارادت می مونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
2
پاسخ
ارباب کله زردت نتونست شکری بخوره،تو که ...
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