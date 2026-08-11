ویدیوی تهدیدآمیز رئیس جمهور لهستان علیه ایران!

در شرایطی که ایران از دشمنانش در ماه‌های اخیر درس عبرت ساخته، کارول ناوروتسکی، رئیس جمهوری جوان و ماجراجوی لهستان با انتشار ویدیویی که شامل پرواز جنگنده‌های لهستانی می‌شود، نوشت: «تصاویر جنگنده صبح بخیر ایران عزیز!» این پست و ویدیوی مورد نظر را می‌بینید.