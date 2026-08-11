نبض خبر
ویدیوی تهدیدآمیز رئیس جمهور لهستان علیه ایران!
در شرایطی که ایران از دشمنانش در ماههای اخیر درس عبرت ساخته، کارول ناوروتسکی، رئیس جمهوری جوان و ماجراجوی لهستان با انتشار ویدیویی که شامل پرواز جنگندههای لهستانی میشود، نوشت: «تصاویر جنگنده صبح بخیر ایران عزیز!» این پست و ویدیوی مورد نظر را میبینید.
گزارش خطا
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مردک دیوانه. مگر مردم ما و مردم کشور شما با هم مشکل دارند. ما این همه تو جنگ جهانی دوم خدمت کردیم به شما. نمک نشناس
ارزو بر جوانان عیب نیست
بزرگ می شود وقتی سرش به سنگ سخت ایران بخورد.
بزرگ می شود وقتی سرش به سنگ سخت ایران بخورد.
دیگه با لهستان نمیتونیم در بیفتیم چون عضو ناتو است پس بیخیال تبلیغاتش بشید.