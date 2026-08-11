هشدار موج شدید گرما در یک استان

به گزارش تابناک، احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پی صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۲ هواشناسی درباره افزایش دما، از اجرای تمهیدات پیشگیرانه و عملیاتی در استان خبر داد و گفت: دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدماتی برای مواجهه با پیامدهای موج گرما در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی و بهداشتی در روزهای گرم پیش‌رو، از شهروندان خواست از برپایی آتش و رهاکردن زباله‌های براق در طبیعت خودداری کنند تا خطر وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی کاهش یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین بر ضرورت پایش مستمر دما و رطوبت در واحدهای تولیدی و پرورشی تأکید کرد و از گلخانه‌داران، مرغداران و دامداران خواست شرایط محیطی واحدهای خود را متناسب با افزایش دما کنترل کنند.

وی از شهروندان خواست ترددهای غیرضروری در فضای باز را در ساعات گرم روز، به‌ویژه از ساعت ۱۰ تا ۱۶، کاهش دهند و برای پیشگیری از گرمازدگی از لباس‌های روشن، نخی، گشاد و پوشیده استفاده کنند.

نوشیدن منظم آب و مایعات خنک، حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی، از دیگر توصیه‌های مدیریت بحران استان به شهروندان است و تأکید شده است که کودکان و سالمندان به‌هیچ‌عنوان در خودروهای پارک‌شده رها نشوند و در صورت بروز علائمی مانند سرگیجه، تهوع، ضعف و گرفتگی عضلات نیز فرد باید بلافاصله به سایه یا محیط خنک منتقل شود و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.

توصیه‌هایی برای مدیریت مصرف برق

مدیرکل بحران استان یزد هم‌زمان با افزایش دما و رشد قابل‌توجه مصرف برق، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های اداری، صنعتی، خانگی و کشاورزی تأکید کرد.

بر اساس این توصیه‌ها، واحدهای صنعتی و تولیدی باید برای تأمین برق اضطراری خود تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند تا افزایش بار شبکه موجب اختلال در فرایند تولید نشود.

همچنین از شهروندان خواسته شده است کولرهای آبی را روی دور کند تنظیم کنند و دمای کولرهای گازی را بین ۲۴ تا ۲۶ درجه قرار دهند.

خودداری از استفاده از وسایل پرمصرفی مانند اتو، ماشین لباسشویی و ماشین ظرف‌شویی در ساعات اوج مصرف، یعنی ۱۲ تا ۱۸، و خاموش‌کردن لامپ‌ها و تجهیزات برقی غیرضروری نیز از دیگر توصیه‌های مدیریت بحران استان برای کاهش فشار بر شبکه برق است.