محسن رضایی: آمریکا باید جنگ را پایان دهد
به گزارش تابناک، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین گفت: بین ایران و چین یک توافق راهبردی وجود دارد و از دیگر سو دو کشور در پیمانهای مهم بینالمللی همچون شانگهای و بریکس حضور دارند و این میتواند ظرفیت بزرگی برای توسعه روابط در آینده باشد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی که در این دیدار لباس نظامی بر تن دارد، تاکید کرد: اقدام چین در عدم حمایت از قطعنامه ضد ایرانی و غیرقانونی ارائه شده در شورای امنیت سازمان ملل، طی جنگ رمضان را مثبت ارزیابی میکنیم.
رضایی در ادامه آمریکا را عامل ایجاد ناامنی در خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان خواند و گفت که آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران، کل منطقه را به خطر انداخته است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد.
رضایی گفت: آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و در کل منطقه از جمله لبنان و غزه جنگ باید پایان یابد.
وی گفت که شروطی دیگر از طریق واسطهها به آنها منتقل شده است.
رضایی تصریح کرد: اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود.