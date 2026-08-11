رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: ایران در محافل خصوصی موافقت می‌کند، اما در محافل علنی از پذیرش آن خودداری می‌کند. اگر به ایران حمله نکرده بودیم، این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد.

به گزارش انتخاب، ترامپ می‌گوید از شیوه مذاکره ایران، کلافه شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: ایران در محافل خصوصی موافقت می‌کند، اما در محافل علنی از پذیرش آن خودداری می‌کند. اگر به ایران حمله نکرده بودیم، این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد.