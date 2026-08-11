ترامپ: از شیوه مذاکره ایران، کلافه شدهام!
رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد: ایران در محافل خصوصی موافقت میکند، اما در محافل علنی از پذیرش آن خودداری میکند. اگر به ایران حمله نکرده بودیم، این کشور به سلاح هستهای دست پیدا میکرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۲۸| |
1134 بازدید
به گزارش انتخاب، ترامپ میگوید از شیوه مذاکره ایران، کلافه شده است.
رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد: ایران در محافل خصوصی موافقت میکند، اما در محافل علنی از پذیرش آن خودداری میکند. اگر به ایران حمله نکرده بودیم، این کشور به سلاح هستهای دست پیدا میکرد.
گزارش خطا