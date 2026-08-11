صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ: از شیوه مذاکره ایران، کلافه شده‌ام!

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: ایران در محافل خصوصی موافقت می‌کند، اما در محافل علنی از پذیرش آن خودداری می‌کند. اگر به ایران حمله نکرده بودیم، این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۳۲۸
| |
1134 بازدید
ترامپ

به گزارش انتخاب، ترامپ می‌گوید از شیوه مذاکره ایران، کلافه شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: ایران در محافل خصوصی موافقت می‌کند، اما در محافل علنی از پذیرش آن خودداری می‌کند. اگر به ایران حمله نکرده بودیم، این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محسن رضایی: آمریکا باید جنگ را پایان دهد
یاوه گویی‌های تازه ترامپ درباره مذاکرات با ایران
گزارش سی‌بی‌اس از ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران
ترامپ: توافق نزدیک است!
سخنان جدید ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز
واکنش به ادعای رسانه‌های غربی درباره تنگه هرمز
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۲ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005pQW
tabnak.ir/005pQW