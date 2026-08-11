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کد خبر:۱۳۸۹۳۱۳
کد خبر:۱۳۸۹۳۱۳
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نبض خبر

شواهدی وجود ندارد که اورانیوم غنی‌شده ایران زیر آوار باشد

جان برمن مجری سی ان ان گفت: «ایران اورانیوم غنی‌شده خودش را دارد؛ همان چیزی که در آغاز جنگ داشت. آن‌ها همچنان مقدار قابل‌توجهی اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارند.» جیسون رانتز، تحلیلگر محافظه‌کار گفت: «زیر آوار دیگه؟» جان برمن، مجری CNN در مقابل تاکید کرد: «نه، هیچ اطلاعات و شواهدی نداریم که نشان بدهد اورانیوم‌های ایران زیر آوار است... و آن‌ها همچنان هر از گاهی چند موشک به سمت ما شلیک می‌کنند و همچنان توانمندی هسته‌ای دارند.»
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