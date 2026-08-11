یوسی کوهن: بارها در اطراف تأسیسات فُردو قدم زدیم
ادعای یوسی کوهن: «بارها در اطراف تأسیسات هسته ای فردو قدم زدیم» تا آن را درک کنیم
کد خبر: ۱۳۸۹۳۰۵| |
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به گزارش تابناک؛ رئیس پیشین موساد میگوید بمباران فردو توسط آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ «تحقق تمام رؤیاهای من» بود
او همچنین مدعی است غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد همچنان «تا ساخت بمب فاصله زیادی دارد.»
به گزارش یدیعوت آحارونوت، یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، روز سهشنبه ادعا کرد که عوامل اسرائیلی بارها در محدوده تأسیسات هستهای فردو در ایران فعالیت داشتهاند تا شناخت دقیقتری از این تأسیسات به دست آورند.
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