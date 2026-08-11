پنج ویدیو از گروگان گیری امروز تهران؛ ماجرا چه بود؟

صبح امروز در پی اعلام یک مورد گروگانگیری در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 به پلیس گزارش شد. زن که پیش‌تر با مرد گروگانگیر آشنایی داشت، چند روز قبل به خانه او رفته بود اما مرد مانع خروجش شد. تیم‌های تخصصی رهایی گروگان، سرکلانتری و سایر نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و همزمان عوامل آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند. با حضور به‌موقع نیروهای انتظامی، گروگان آزاد و فرد گروگانگیر که در جریان عملیات به پلیس تیراندازی کرد، مهار شد. پنج ویدیو از لحظات گروگان گیری تا دستگیری و انتقال گروگان گیر را می‌بینید.