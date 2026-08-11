خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در گفت‌وگویی بیان کرد که تهران و واشنگتن به «نوعی تفاهم» نزدیک شده‌اند.

پاکستان: ایران و آمریکا به نوعی تفاهم نزدیک شده‌اند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان امروز با گفتن این که آمریکا و ایران به «نوعی تفاهم» نزدیک شده‌اند تاکید کرد که صلحی پایدار به نفع منطقه خواهد بود.

او امروز-سه‌شنبه در گفت‌وگویی با خبرگزاری بلومبرگ در اسلام‌آباد گفت: «اوضاع دوباره به سمت یک توافق یا تفاهم صلح در حال شکل‌گیری است. نشانه‌های دو سه روز اخیر حاکی از آن است که به نوعی توافق نزدیک شده‌ایم.»

اظهارات آصف در آستانه سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به تهران مطرح شده است. اسلام‌آباد توضیحی درباره اهداف سفر او نداده است، اما رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه مدعی شده‌اند این سفر مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکاست.

پیشتر وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده بود تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم پایان جنگ از سوی آمریکا به پایان نرسد و واشنگتن آنچه را نقض کرده، جبران نکند، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود که تلاش می‌کنند دو طرف را به مذاکرات بازگردانند.