قدردانی محسن رضایی از رهبرانقلاب/تمام توانم را برای افزایش قدرت ایران به کار خواهم گرفت
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورایعالی امنیت ملی در قدردانی از رهبر انقلاب اسلامی در پیامی تأکید کرد: تمام توانم را برای افزایش قدرت ایران به کار خواهم گرفت.
متن پیام بدین شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
ملت غیور و سرافراز ایران
نخست لازم میدانم از حسن اعتماد و عنایت رهبر معظم و مقتدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، و نیز از حسن نظر ریاست محترم جمهور متواضعانه قدردانی کنم.
امروز جمهوری اسلامی ایران در یکی از مقاطع حساس و تعیین کننده تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ ملت ایران در یک قیام و انقلاب بزرگ برای احیای مجد و شکوه تاریخی خود به پا خاسته است.
در چنین شرایطی حقیر به عنوان سربازی کوچک این مسئولیت را امانتی سنگین در برابر ملت ایران، شهدای گرانقدر، نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاریخ ایران میدانم.
لازم است بار دیگر تاکید شود که جمهوری اسلامی ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع ملت خود عقبنشینی نخواهد کرد و در همین راستا تصمیمات در این حوزه باید قویتر از گذشته با شناخت دقیق صحنه و با تدبیر و شجاعت اتخاذ گردد.
هدف صرفاً عبور از یک مقطع حساس و خطیر نیست بلکه هدف آن است که ایران این مرحله را امنتر، منسجمتر، مقتدرتر و با ظرفیتهای بیشتر برای پیشرفت و بالندگی پشت سر بگذارد.
بدیهی است نظام مقدس جمهوری اسلامی، امنیت ملی را جدا از آرامش، رفاه و معیشت مردم، ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی، توان دفاعی، قدرت دیپلماتیک و سرمایه اجتماعی کشور نمیداند؛ همه این مؤلفهها در کنار یکدیگر، قدرت ملی ایران را شکل میدهند و باید در خدمت هدفی واحد یعنی صیانت از ایران، انقلاب اسلامی و ارزشهای آن و آیندهی شکوهمند ملت ایران باشد.
در عرصه خارجی نیز متناسب با رهنمودهای کلان رهبر معظم انقلاب، اصل بر تقویت توان بازدارندگی، مقاومت در برابر زورگویی دشمنان، پاسخ فوری و قاطع به هرگونه تجاوز، تامین حداکثری رفاه ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقهای و بینالمللی، استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی، تعامل مقتدرانه و در عین حال، حفظ آمادگی کشور در برابر هرگونه تهدید خواهد بود.
به عنوان خادم ملت ایران و سرباز امامین انقلاب و مقام معظم رهبری، اعتقاد راسخ دارم که امروز بیش از هر زمان دیگر، وحدت ملی و همبستگی مردم و مسئولان یک ضرورت راهبردی است. ایران برای عبور از این برهه افتخارآمیز تاریخی، بیش از هر چیز به اعتماد، تقویت انسجام و وحدت ملی و تدبیر نیاز دارد.
با توکل بر خداوند متعال و در ظل توجهات سرورمان حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حمایت و پشتیبانی رئیس جمهور گرانقدر و صدیق و اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی و اتکا به ظرفیتهای عظیم ملت ایران، تمام توان خود را در این مسیر به کار خواهم گرفت تا ایران، بیش از گذشته، عاملی برای ثبات، اقتدار و اطمینان و آرامش در منطقه باقی بماند.
با آرزوی سرافرازی روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ایران