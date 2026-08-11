شباهتهای بسیار، فاصلهای ماندگار؛ داستان ادغامنشدن الکامپ و تلکام
به گزارش تابناک؛ شباهتهای نمایشگاه الکامپ و تلکام آنقدر زیاد هست که با ادغام آنها بتوان رویداد قدرتمندتری را سامان داد اما بسیاری از اصناف مرتبط با اکوسیستم فناوری در ایران، کمتر مایلند درباره ادغام این دو نمایشگاه و اثرات آن بر کل فرآیندهای موجود صحبت کنند. دلایل مختلفی هم برای سکوتشان دارند. از پیدا کردن نمایشگاه نوبیتکس بهعنوان جایگزین تا عدم تفاهم ذینفعان و برگزار کنندگان این دو نمایشگاه، از جمله دلایلی هستند که درباره عدم ادغام دو رویداد مهم حوزه فناوری اطلاعات، به آن اشاره میشود. برخی از فعالان این حوزه معتقدند ادغام این دو رویداد میتواند اثرات مثبتی داشته باشد اما حتما باید به برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حوزههای نوظهوری مثل هوش مصنوعی و بلاکچین توجه جدی شود.
تقویم نمایشگاه بینالمللی تهران نشان میدهد که در هفته اول شهریور نمایشگاه الکامپ بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری اطلاعات ایران برگزار میشود. چهار ماه بعد یعنی در دی ماه امسال هم نمایشگاه تلکام را داریم اما بخشی از شرکتهای بزرگ اکوسیستم فناوری ایران، نسبت به برگزاری این نمایشگاهها و شرایط آن، حساسیتی ندارند. آنها یا راههای دیگر را برای معرفی خود به جامعه هدف پیدا کردهاند یا شرکت در نمایشگاه جایگزینی در همین کشور همسایه را برگزیدهاند. این را میشود از روی آمار رو به افزایش حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاه جیتکس دبی فهمید. در جیتکس 2025 که مهرماه سال قبل برگزار شد، آمارهای رسمی نشان میدهد که بیش از 60 شرکت و استارتاپ ایرانی شامل حدود ۲۲ شرکت فناوری و ICT در پاویون ملی ایران و بیش از ۴۰ استارتاپ در بخش نورثاستار (North Star) حضور یافتهاند. البته این آمار فقط مربوط به پاویون رسمی ایران است و از آنجا که برخی شرکتها مستقل بوده یا از طریق شرکتهای ثبت شده در امارات در این رویداد شرکت میکنند، قطعا ایرانیان شرکت کننده در این رویداد بسیار بیشتر از اعدادی است که رسما اعلام میشود.
شباهتهای تلکام و الکامپ
نمایشگاه جیتکس که حالا برای استارتاپها و شرکتهای بزرگ ایرانی به یک گزینه جایگزین تبدیل شده، در واقع یک نمایشگاه بینالمللی است که ترکیبی از نمایشگاه الکامپ، تلکام و بخش استارتاپی و سرمایهگذاری را در دل خود جای میدهد. آنطور که کارشناسان صنعت نمایشگاهی میگویند، تلکام و الکامپ آنقدرها به هم شباهت دارند که صنعت نمایشگاهی هم مایل است که این دو نمایشگاه را با هم ادغام کند و در قالب یک رویداد بزرگتر آن را برگزار کند. هر دو نمایشگاه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) هستند. در هر دو رویداد معرفی محصولات، خدمات و نوآوری دیجیتال انجام میشود و مخاطبان اصلی هر دو شامل شرکتهای فناوری، اپراتورها، استارتاپها، سرمایهگذاران، مدیران دولتی و فعالان اقتصاد دیجیتال هستند. در هر دو نمایشگاه موضوعاتی مثل هوش مصنوعی، رایانش ابری، امنیت سایبری، مراکز داده، نرمافزارهای سازمانی، خدمات دیجیتال و زیرساختهای ارتباطی مطرح میشود. هر دو کارکرد تجاری و شبکهسازی داشته و محل مذاکره شرکتها و جذب مشتریان جدید هستند. در هر دو رویداد که جزء مهمترین رویدادهای سالانه صنعت ICT ایران هستند؛ تلاش میشود که شرکتهای خارجی جذب شوند. پس چرا این دو رویداد که در فاصله نزدیک به هم برگزار میشوند، با یکدیگر ادغام نمیشوند که کشور با همه توان یک نمایشگاه قدرتمند برگزار کند و شرکتها از حضور در نمایشگاه، سود بیشتری کسب کنند؟
مقاومت سردمداران رویداد، یکی از دلایل عدم ادغام
فعالان این حوزه کمتر تمایل دارند که درباره دلایل عدم ادغام دو رویداد بزرگ حوزه فناوری اطلاعات در ایران نظر دهند. برخی از آنها تاکید میکنند که به دلیل جایگاه صنفی، ترجیحشان سکوت است و گروهی دیگر میگویند که حتما باید سرمداران این نمایشگاه با هم در رابطه با ادغام دو رویداد به تفاهم برسند. این گروه معتقدند که برای مخاطبان یکپارچگی این دو رویداد بهتر است اما باید خود متولیان تلکام و الکامپ در این رابطه به یک نتیجه جمعی برسند و آن را اجرایی کنند.
اما نیما امیرشکاری فعال حوزه فناوری و کارشناس اقتصاد دیجیتال تمایل افراد به دیده شدن را یکی از مهمترین دلایلی میداند که منجر به مقاومت در برابر ادغام دو رویداد مهم این حوزه میشود.
به گفته او، اکثرا شرکتهای ایرانی بودجههای محدودی دارند، ولی دوست دارند در نمایشگاههای بیشتری با بودجه محدود دیده شوند؛ چون مخاطبهای مختلفی به سراغ این شرکتها میآیند. طبیعتا آنها مجبور میشوند بعضا در هر دو رویداد شرکت کنند تا بتوانند وزرای مختلف، روسای انجمنها و ... را در جریان بازدید از نمایشگاهها ملاقات کنند.
امیرشکاری حضور مشتریان خرد در نمایشگاه را هم عاملی برای دیده شدن شرکتها میداند و توضیح میدهد که تعدد برگزاری رویداد، میتواند به شرکتها این فرصت را بدهد که در یک بازه زمانی، دو تا سه بار به صدر اخبار بیایند و مخاطبان خود را جذب کنند. اگر دو رویداد تلکام و الکامپ با یکدیگر ادغام شوند، اگرچه از نظر اقتصادی برای شرکتها مقرون به صرفه است اما از نظر تبلیغاتی برای آنها بعد کمتری خواهد داشت. به همین خاطر انجمنها و شرکتها در برابر چنین ادغامی مقاومت میکنند.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات بر این باور است که اگر قرار است نمایشگاه دولتی برگزار شود، بهتر است ادغام انجام شود و با تمرکز بیشتر، همه مدیران دولتی در این رویداد شرکت کنند اما باید در نظر داشت که بخش خصوصی حاضر است به خاطر دیده شدن چندین بار هزینه کند؛ زیرا یک قسمت نمایشگاه به حضور دولتیها باز میگردد و بقیه آن مرتبط با حضور شرکای تجاری، مخاطبان و ... است. در نمایشگاه، شرکای تجاری یکدیگر را میبینند و قراردادهایی منعقد میشود. به همین خاطر باید بخش خصوصی تصمیم بگیرد که در این حوزه چند رویداد برگزار شود یا همه رویدادها با یکدیگر ادغام شده و به یک رویداد بزرگ تبدیل شود.
دبی چندین نمایشگاه تخصصی دارد
به گفته امیرشکاری در دبی هم که نمایشگاه جیتکس برگزار میشود، نمایشگاههای تخصصی جانبی تلکامیها و ... هم برگزار میشود. این نمایشگاههای جانبی که در طول سال توزیع میشوند، در جذب مخاطب تاثیر بسیار زیادی دارد.
او معتقد است که اگر قصد داریم نمایشگاه تلکام و الکامپ را با هم ادغام کنیم، حتما باید نمایشگاههای تخصصی مربوط به علوم جدید مثل هوش مصنوعی و بلاکچین هم جداگانه باید برگزار شود، زیرا اکنون این حوزهها با غرفههای بزرگی که در نمایشگاه حضور دارند، ترکیب شدهاند. اگر بخواهیم در این حوزهها کار تخصصی کنیم، جا دارد که به تدریج نمایشگاه تخصصی برای آنها برگزار شود.
ادغام اتفاق مثبت اما مشروط
رامیار قنبری رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک نیز میگوید که یکی شدن نمایشگاههایی مثل الکامپ و تلکام میتواند از نظر محتوایی و ایجاد یک رویداد بزرگتر اتفاق مثبتی باشد، چون باعث تمرکز بیشتر و جذابیت بالاتر برای فعالان این حوزه میشود. اما او از منظر دیگر بر این باور است که اگر این نمایشگاهها به صورت جداگانه و در چند نوبت برگزار شوند، از نظر اقتصادی و کارآفرینی میتواند اثر بهتری داشته باشد. برگزاری چندباره این رویدادها در طول سال باعث میشود، کسبوکارهای مرتبط مثل غرفهسازها فعالیت بیشتری داشته باشند و در نتیجه فرصتهای درآمدی و اشتغال بیشتری برای نیروهای اجرایی و کارگران این حوزه ایجاد شود.
رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک تاکید میکند که هر تصمیمی درباره برگزاری این دو رویداد میتواند مزایا و معایب خاص خودش را داشته باشد اما اگر نگاه کارآفرینی و اشتغالزایی را در نظر بگیریم، برگزاری چند نمایشگاه در زمانهای مختلف، میتواند گزینه بهتری باشد.