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شهردار بوشهر برکنار شد

حسین حیدری شهردار بوشهر در نشست استیضاح شورای اسلامی این شهر با هفت رای موافق در برابر ۲ رای مخالف از سمت خود برکنار شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۸۳
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4107 بازدید
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شهردار بوشهر

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نشست استیضاح شهردار بوشهر روز سه‌شنبه در شورای اسلامی این شهر برگزار شد و اعضای شورا پس از بررسی عملکرد حسین حیدری، با هفت رای موافق و ۲ رای مخالف به برکناری وی از سمت شهرداری بوشهر رای دادند.

حیدری پیش از این نیز در جریان استیضاح شورای اسلامی شهر بوشهر از سمت خود برکنار شده بود، اما با مخالفت کمیته انطباق فرمانداری، به شهرداری بازگشته بود.

در ادامه این نشست، آرمین پژمان‌الهی، معاون عمرانی شهردار بوشهر، به عنوان سرپرست شهرداری بوشهر معرفی شد.

بر اساس این تصمیم، سرپرستی شهرداری بوشهر تا تعیین تکلیف نهایی مدیریت شهری بر عهده پژمان‌الهی خواهد بود.

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شهردار بوشهر استیضاح موافق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
6
16
پاسخ
امیدواریم با تخلفات گسترده شهردار تهران هم رسیدگی شود که به وضوح و با گستاخی تمام قوانین را رعایت نمی‌کند و پشیزی برای قوانین و مقررات ارزش قائل نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
17
پاسخ
دلیل برکناری شهردار بوشهر چه بود؟
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