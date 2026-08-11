سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات به مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز رسیده است و این کشور از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند.

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که گفت‌و‌گو‌ها میان سلطنت عمان و ایران به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. مذاکرات به مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز رسیده است و این کشور از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند.