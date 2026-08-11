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قطر: مذاکرات ایران و عمان به مراحل پیشرفته‌ای رسید

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات به مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز رسیده است و این کشور از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۸۲
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ایران و عمان

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که گفت‌و‌گو‌ها میان سلطنت عمان و ایران به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. مذاکرات به مرحله‌ای حساس و سرنوشت‌ساز رسیده است و این کشور از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند.

 

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قطر ایران عمان مذاکرات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
2
پاسخ
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