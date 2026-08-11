گزینههای بینتیجه ترامپ علیه ایران روی میز
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ در مصاحبهای تازه با شبکه Real America’s Voice نزدیک به جریان ماگا که مخالف جنگهای خارجی و بیپایان آمریکا هستند، در دفاع از جنگ علیه ایران که هر روز در آمریکا نامحبوبتر میشود، بار دیگر مدعی شد که اگر آمریکا مداخله نکرده بود، ایران میتوانست تا امروز به سلاح هستهای دست پیدا کند.
او در ادامه ادعاهایش از وجود سه راهبرد در قبال ایران گفت و ضمن طرح ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی ایران افزود گزینه اول ادامه سیاست فعلی است تا «ببینیم اوضاعشان تا چه حد وخیم میشود».
ترامپ گزینه دوم را مطابق تهدیدات همیشگی که بارها از آنها عقبنشینی کرده، «وارد آوردن ضربه سخت به ایران» عنوان کرد و در ادامه گفت «راه سوم این است که از نظر اقتصادی شکستشان دهیم. البته همین حالا این کار را انجام میدهیم. این تا حدی بخشی از راهبرد اول است».
رئیسجمهور آمریکا سپس در اشاره به آنچه وضعیت بد اقتصادی ایران خواند، مدعی شد که «ما پولشان، آنچه در اختیار داشتند که مقدار زیادی هم بود را کنترل میکنیم. من بانکدار آنها هستم».
ادعاهای ترامپ در حالی مطرح شده که گزارشها از کاهش ذخایر تسلیحات پیشرفته و گرانقیمت آمریکا حکایت دارد؛ بهطوری که کمبود مهمات، بهویژه موشکهای دوربرد و رهگیرهای پدافندی، به یکی از عواملی تبدیل شده که گزینههای نظامی دولت ترامپ برای ادامه جنگ با ایران را محدود کرده است.
از سوی دیگر، ادامه جنگ با مخالفت گسترده افکار عمومی آمریکا روبهروست؛ در تازهترین نظرسنجی کوئینیپیاک، ۶۰ درصد رأیدهندگان با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مخالفت کرده و ۶۶ درصد گفتند که این جنگ ارزش جنگیدن نداشته است.
این وضعیت در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر، فشار مضاعفی بر ترامپ و جمهوریخواهان وارد میکند؛ چرا که ادامه جنگ، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین مالی و نظامی، میتواند به یک مسئله سیاسی برای نامزدهای جمهوریخواه در رقابتهای انتخاباتی تبدیل شود.
برخی مقامهای پیشین آمریکایی و کارشناسان تأکید اخیر دولت ترامپ بر فشار اقتصادی بر ایران را اعتراف ضمنی به ناکامی واشنگتن در دستیابی به اهدافش از طریق جنگ تفسیر میکنند.