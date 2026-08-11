آغاز ثبتنام چهارمین رویداد ملی کیبُرد
دانشپژوهان میتوانند یکی از چهار مسیر هوش مصنوعی، بازیسازی، اینترنت اشیا و امنیت سایبری را انتخاب کنند. آموزشها از مفاهیم پایه آغاز میشود و برای حضور در رویداد، داشتن تجربهی پیشین در برنامهنویسی یا دانش تخصصی الزامی نیست. محتوای آموزشی بهصورت ویدئویی در پلتفرم اختصاصی کیبُرد ارائه میشود و پشتیبانی آموزشی از طریق سامانهی پشتیبانی در دسترس خواهد بود.
چهار مسیر یادگیری و ساخت محصول
در مسیر هوش مصنوعی، دانشپژوهان با مفاهیم پایهی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، برنامهنویسی پایتون (Python)، پردازش تصویر و متن، شبکههای عصبی و یادگیری عمیق آشنا میشوند. این مسیر به طراحی راهکار هوشمند و ساخت یک پروژهی کاربردی منتهی میشود.
مسیر بازیسازی، مراحل ایدهپردازی، طراحی، تولید، تجاریسازی و انتشار بازی را پوشش میدهد. کار با موتور یونیتی (Unity)، برنامهنویسی، تصویرسازی دیجیتال، طراحی داستان و شخصیت، طراحی مراحل و رابط کاربری از محورهای این مسیر است. دانشپژوهان در پایان، یک بازی قابل ارائه تولید میکنند.
در مسیر اینترنت اشیا، مفاهیم مرتبط با حسگرها، تجهیزات الکترونیکی، گردآوری و انتقال داده، ارتباط میان تجهیزات و طراحی سامانههای پایش و کنترل آموزش داده میشود. دانشپژوهان با بهرهگیری از این آموختهها، نمونهای عملی از یک محصول هوشمند میسازند.
امنیت سایبری نیز برای نخستینبار در چهارمین دورهی کیبُرد ارائه میشود. این مسیر، مفاهیم پایهی امنیت سایبری، تهدیدهای فضای دیجیتال، آسیبپذیریها، ارزیابی ریسک و راهکارهای پیشگیری و کاهش خطر را در بر میگیرد. دانشپژوهان در پایان، یک پروژهی کاربردی در این حوزه طراحی میکنند.
از ایده تا محصول
پس از پایان آموزشها، دانشپژوهان وارد فرآیند ساخت محصول میشوند. این فرآیند با انتخاب مسئله و ارائهی طرح پیشنهادی (Proposal) آغاز میشود و با طراحی وایرفریم (Wireframe) و ساخت حداقل محصول قابل قبول (Minimum Viable Product یا MVP) ادامه مییابد. توسعهی محصول در مراحل بعدی، بهصورت انفرادی یا گروهی و مطابق با ضوابط هر رشته انجام میشود.
دانشپژوهانی که حداقل محصول قابل قبول (MVP) خود را ارائه کنند، برای حضور در بوتکمپ (Boot Camp) کیبُرد ارزیابی میشوند. پس از بررسی پروژهها، افراد منتخب مسیر توسعهی محصول نهایی را ادامه میدهند و برای حضور در بوتکمپ حضوری کیبُرد در تهران دعوت میشوند.
بوتکمپ کیبُرد با حمایت آکادمی همراه اول برگزار میشود. در این برنامه، دانشپژوهان منتخب از آموزشهای تکمیلی بهرهمند میشوند، از مجموعههای فعال حوزهی فناوری بازدید میکنند، از راهنمایی مربیان برای تکمیل محصول استفاده میکنند و برای ارائهی نهایی پروژه آماده میشوند. محصولات نهایی با حضور راهبران علمی و متخصصان صنعت ارزیابی و برگزیدگان در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.
جوایز و شرایط حضور
برای برگزیدگان چهارمین رویداد ملی کیبُرد، در مجموع یک میلیارد تومان جایزهی نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین جوایز غیرنقدی به برگزیدگان و دانشپژوهان منتخب اهدا میشود.
هزینهی اصلی حضور در این رویداد دو میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده است. آکادمی همراه اول بخشی از هزینهی حضور دانشپژوهان را تقبل میکند و مبلغ پرداختی برای ثبتنام ۴۹۹ هزار تومان تا ۳۱ مردادماه است.
دانشپژوهان پایههای هشتم تا دوازدهم در سراسر کشور میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی، انتخاب مسیر یادگیری و پیوستن به این رویداد، به kibordevents.com مراجعه کنند.