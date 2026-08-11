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قیمت خودرو امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۵۸
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار پس از گذشت حدود دو هفته همچنان در فضای رکودی و انتظاری قرار دارد. در این مدت، ابهام درباره مسیر تحولات سیاسی باعث شده خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری رفتار کنند و بازار نتواند وارد یک روند مشخص شود. کاهش حجم معاملات و نبود تقاضای موثر، مهم‌ترین ویژگی بازار خودرو در روز‌های اخیر بوده است.

قیمت خودرو امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های داخلی

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی در ۲ هفته گذشته افت ۹۷ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) نسبت به هفته‌های گذشته ۵۰ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با بهای ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به ۲ هفته گذشته ۵۴ میلیون تومان ارزان شد و روی قله ۲ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، ساینا دوگانه‌سوز نسبت به هفته‌های گذشته ۲۳ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودرو امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو‌های مونتاژی

فیدلیتی الیت (۷ نفره) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی نسبت به ۲ هفته گذشته ۱۴۰ میلیون تومان ارزان شد و در روز جاری روی شاخص پنج میلیارد و ۹۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، رسپکت پرایم تیپ ۲ نسبت به هفته‌های گذشته ۱۳۰ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان معامله شود.

اکستریم QX نسبت به هفته‌های گذشته ۱۰۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، فونیکس FX در ۲ هفته گذشته ۷۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

هایما S۷ پرو نسبت به ۲ هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ چهار میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، چانگان CS۵۵ نسبت به هفته‌های گذشته کاهش بهای ۱۰ میلیون تومانی را پشت سرگذاشت تا امروز با بهای پنج میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

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