هشدار کارشناسان نظامی آمریکا به ترامپ

ان بی سی به نقل از دو مقام آگاه آمریکایی از یک ارزیابی اطلاعاتی ارتش ایالات متحده خبر داده که می گوید اولویت استراتژیک ایران از برنامه هسته‌ای خود به تنگه هرمز تغییر کرده است.

شبکه خبری "ان بی سی " آمریکا در گزارشی با اشاره به اینکه اولویت ایران از موضوع هسته‌ای به تنگه هرمز تغییر کرده است، از هشدار مقامات نظامی به ترامپ مبنی بر خطرناک و شاید غیرممکن بودن راهکار نظامی برای کسب کنترل بر تنگه هرمز خبر داده است.

به گزارش تابناک، ان بی سی به نقل از دو مقام آگاه آمریکایی از یک ارزیابی اطلاعاتی ارتش ایالات متحده خبر داده که می‌گوید اولویت استراتژیک ایران از برنامه هسته‌ای خود به تنگه هرمز تغییر کرده است.

بر اساس این گزارش، مقامات نظامی آمریکا به دونالد ترامپ هشدار داده‌اند که هرگونه عملیاتی برای تصرف تنگه هرمز طولانی، پرهزینه و مرگبار خواهد بود و هیچ تضمینی برای پیروزی در آن وجود ندارد.

این در حالی است که ترامپ دیروز (دوشنبه) در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کاخ سفید مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا بر تنگه هرمز تسلط دارد و این تنگه باز و تحت اشراف آمریکاست.

اما یک مقام آمریکایی به ان بی سی گفته که طرح‌های نظامی تهیه شده برای چنین عملیاتی نشان می‌دهد که این اقدام منجر به کشته یا زخمی شدن تعداد زیادی از نیرو‌های آمریکایی خواهد شد.

او تاکید کرد که مخاطرات یک عملیات نظامی گسترده، همواره در گفت‌و‌گو‌های ترامپ با مشاورانش درباره گام‌های بعدی در قبال ایران مطرح بوده است.

ان بی سی نیوز، به نقل از ۳ مقام اروپایی و ۲ مقام عربی حوزه خلیج فارس نیز گزارش داد که متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه در اوایل جنگ، نظر خود را به واشنگتن منتقل کرده و گفته بودند که هر گونه تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق اقدام نظامی آمریکا، عملیاتی طولانی و پرمخاطره خواهد بود.

این متحدان هشدار دادند که چنین تلاشی ممکن است منجر به هدف قرار گرفتن ناو‌های جنگی آمریکا با موشک‌های کروز یا پهپاد‌های ایران شود؛ علاوه بر اینکه قیمت نفت نیز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و هیچ تضمینی برای دستیابی به یک پیروزی قاطع وجود نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد این ارزیابی مورد توجه ترامپ هم بوده تا جایی که او در ۲ هفته گذشته از هشدار‌ها و تهدید به تشدید تنش علیه ایران فاصله گرفته و دیروز (دوشنبه) در کاخ سفید تاکید کرد که اولویتش تداوم مذاکره با ایران و حفظ و تشدید فشار اقتصادی از تحریم‌ها و محاصره دریایی است.