مقام آمریکایی: ترامپ به دنبال توافق با ایران است

به گزارش تابناک؛ شبکه الجزیره گفت که یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با شبکه ان بی سی نیوز، مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به مشاوران خود گفته است که همچنان خواهان ادامه تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راهی به منظور کاهش تنش میان واشنگتن و تهران ادامه دارد.