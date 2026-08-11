مقام آمریکایی: ترامپ به دنبال توافق با ایران است
یک مقام آمریکایی مدعی شد که ترامپ خواهان ادامه تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۵۳| |
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به گزارش تابناک؛ شبکه الجزیره گفت که یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه ان بی سی نیوز، مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به مشاوران خود گفته است که همچنان خواهان ادامه تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن راهی به منظور کاهش تنش میان واشنگتن و تهران ادامه دارد.
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