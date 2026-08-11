صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می‌دهد

بازگشت مخفیانه ترامپ از ترکیه با «کامیون حمل غذا»/ کاخ سفید از ترس جان رئیس جمهور فیلم بازی کرد!

منابع خبری اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، ماه گذشته میلادی هنگام بازگشت از ترکیه، در اقدامی کم‌سابقه، به‌طور مخفیانه با یک هواپیمای نظامی به آمریکا بازگشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۴۲
| |
2196 بازدید
|
۷
دونالد ترامپ

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در نشست سران ناتو به آنکارا، ترکیه سفر کرده بود.

روزنامه واشنگتن پست روز گذشته در این خصوص گزارش داده است که ترامپ، ماه گذشته میلادی هنگام بازگشت از ترکیه، در اقدامی کم‌سابقه، به‌طور مخفیانه با یک هواپیمای نظامی به آمریکا بازگشت در حالی که کاخ سفید اعلام کرده بود او با هواپیمای اختصاصی ریاست‌جمهوری آمریکا در حال پرواز است.

برخی منابع خبری می‌گویند هدف اصلی این عملیات، پنهان‌کاری مسیر پرواز رئیس‌جمهور به دلیل یک تهدید قابل‌قبول (credible threat) برای ترور توسط ایران بود. خود ترامپ نیز در کنفرانسی خبری این موضوع را تأیید کرده و گفته بود: من شماره یک در لیست ترور ایران هستم.

ترامپ در مقابل دوربین‌ها سوار بر هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» (که نقش طعمه را ایفا می‌کرد) شد و رسانه‌ها و حتی برخی کارکنان کاخ سفید تصور کردند او با همین هواپیما ترکیه را ترک می‌کند.

فقط چند دقیقه بعد، ترامپ از طریق یک خودروی مخصوص حمل غذا (catering truck) به صورت پنهانی از هواپیما خارج و به یک هواپیمای کوچکتر نظامی از نوع سی-۳۲ای (C-۳۲A) منتقل شد. این هواپیما با خاموش بودن فرستنده و با یک نام رمز نظامی (Reach ۱۸) به سمت انگلیس پرواز کرد.

برای اینکه این عملیات فریبنده‌تر به نظر برسد، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به طور جداگانه سوار همان هواپیمای سی-۳۲ای شد تا جای خالی ترامپ در هواپیمای قدیمی حس نشود، در حالی که او نیز با ترامپ در این هواپیما بود.

ترامپ هم پیش از ترک آنکارا در شبکه اجتماعی خود اعلام کرده بود که «به‌یاد دوران قدیم» با یک فروند هواپیمای قدیمی آبی‌رنگ ریاست‌جمهوری به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلیس خواهد رفت. همزمان قرار بود هواپیمای جدید نیز در همان پایگاه توقف کند تا نظامیان آمریکایی مستقر در آنجا بتوانند از این هواپیما بازدید کنند.

خبرنگاران همراه و حتی برخی از کارکنان کاخ سفید از این جابجایی بی‌خبر بودند و فکر می‌کردند ترامپ در هواپیمای قدیمی است. هنگامی که هواپیمای قدیمی به انگلیس رسید، مراسم خروج ترامپ از آن، به گونه‌ای طراحی شده بود که نشان دهد او تمام مسیر را با آن هواپیما آمده است.

کاخ سفید اعلام کرد که تغییر هواپیما صرفاً برای بازدید پرسنل نظامی آمریکایی مستقر در انگلیس از هواپیمای جدید انجام شده است و ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد.

هواپیمای سی-۳۲ای حامل ترامپ ابتدا به پایگاهی در انگلیس رسید و سپس ترامپ سوار هواپیمای جدید (قطری) شد و به آمریکا بازگشت تا سفرش کاملاً عادی به نظر برسد.

ناظران معتقدند این رویداد نشان‌دهنده یک عملیات امنیتی بسیار پیچیده بود که به دلیل ترس از ترور توسط ایران و نقص‌های امنیتی آشکار در هواپیمای جدید ریاست‌جمهوری انجام شد. نتیجه این شد که ترامپ با یک هواپیمای نظامی کوچکتر و مخفیانه از ترکیه خارج شد، در حالی که یک هواپیمای دیگر نقش طعمه را بازی می‌کرد و کاخ سفید نیز با اعلام اخبار غیرواقعی، سعی در پنهان‌سازی ماجرا داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ ترکیه نشست ناتو آمریکا جنگ ایران و آمریکا ترور ترامپ
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار کارشناسان نظامی آمریکا به ترامپ
مقام آمریکایی: ترامپ به دنبال توافق با ایران است
ترامپ از تهدیدات خود درباره ایران و اسپانیا عقب‌ نشست؟
ترکیه با میزبانی نشست ناتو به دنبال چیست؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
3
6
پاسخ
مولا علی ع:
همچنانکه از مرگ فرار میکنید بدان نزدیک میشوید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
این همه ایرانی در آمریکا هست
یک نفر دین خودش را به میهن ادا کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
4
6
پاسخ
با ترس زندگي كنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
3
4
پاسخ
از قدیم و ندیم گفته اند : وصف العیش ، نصف العیش !
ودیگری اینکه : ترس نصف مرگه !
همین که با ترس و خفت و خواری مجبور به این کارها می شوند فعلاً خوبست تا به وقتش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
7
پاسخ
ترس از مرگ بسیار بدتر از خود مرگ است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
5
پاسخ
ترس خیلی بده
ناصری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
3
پاسخ
یعنی کامیون بیچاره این دفعه به جای غذا ، آشغال و فصولات جابجا کرده.
وب گردی
پرشین هتل
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۷۵ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۶۸ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۶۳ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۱ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005pP8
tabnak.ir/005pP8