بازگشت مخفیانه ترامپ از ترکیه با «کامیون حمل غذا»/ کاخ سفید از ترس جان رئیس جمهور فیلم بازی کرد!

منابع خبری اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، ماه گذشته میلادی هنگام بازگشت از ترکیه، در اقدامی کم‌سابقه، به‌طور مخفیانه با یک هواپیمای نظامی به آمریکا بازگشت.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در نشست سران ناتو به آنکارا، ترکیه سفر کرده بود.

روزنامه واشنگتن پست روز گذشته در این خصوص گزارش داده است که ترامپ، ماه گذشته میلادی هنگام بازگشت از ترکیه، در اقدامی کم‌سابقه، به‌طور مخفیانه با یک هواپیمای نظامی به آمریکا بازگشت در حالی که کاخ سفید اعلام کرده بود او با هواپیمای اختصاصی ریاست‌جمهوری آمریکا در حال پرواز است.

برخی منابع خبری می‌گویند هدف اصلی این عملیات، پنهان‌کاری مسیر پرواز رئیس‌جمهور به دلیل یک تهدید قابل‌قبول (credible threat) برای ترور توسط ایران بود. خود ترامپ نیز در کنفرانسی خبری این موضوع را تأیید کرده و گفته بود: من شماره یک در لیست ترور ایران هستم.

ترامپ در مقابل دوربین‌ها سوار بر هواپیمای قدیمی «ایر فورس وان» (که نقش طعمه را ایفا می‌کرد) شد و رسانه‌ها و حتی برخی کارکنان کاخ سفید تصور کردند او با همین هواپیما ترکیه را ترک می‌کند.

فقط چند دقیقه بعد، ترامپ از طریق یک خودروی مخصوص حمل غذا (catering truck) به صورت پنهانی از هواپیما خارج و به یک هواپیمای کوچکتر نظامی از نوع سی-۳۲ای (C-۳۲A) منتقل شد. این هواپیما با خاموش بودن فرستنده و با یک نام رمز نظامی (Reach ۱۸) به سمت انگلیس پرواز کرد.

برای اینکه این عملیات فریبنده‌تر به نظر برسد، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به طور جداگانه سوار همان هواپیمای سی-۳۲ای شد تا جای خالی ترامپ در هواپیمای قدیمی حس نشود، در حالی که او نیز با ترامپ در این هواپیما بود.

ترامپ هم پیش از ترک آنکارا در شبکه اجتماعی خود اعلام کرده بود که «به‌یاد دوران قدیم» با یک فروند هواپیمای قدیمی آبی‌رنگ ریاست‌جمهوری به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلیس خواهد رفت. همزمان قرار بود هواپیمای جدید نیز در همان پایگاه توقف کند تا نظامیان آمریکایی مستقر در آنجا بتوانند از این هواپیما بازدید کنند.

خبرنگاران همراه و حتی برخی از کارکنان کاخ سفید از این جابجایی بی‌خبر بودند و فکر می‌کردند ترامپ در هواپیمای قدیمی است. هنگامی که هواپیمای قدیمی به انگلیس رسید، مراسم خروج ترامپ از آن، به گونه‌ای طراحی شده بود که نشان دهد او تمام مسیر را با آن هواپیما آمده است.

کاخ سفید اعلام کرد که تغییر هواپیما صرفاً برای بازدید پرسنل نظامی آمریکایی مستقر در انگلیس از هواپیمای جدید انجام شده است و ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد.

هواپیمای سی-۳۲ای حامل ترامپ ابتدا به پایگاهی در انگلیس رسید و سپس ترامپ سوار هواپیمای جدید (قطری) شد و به آمریکا بازگشت تا سفرش کاملاً عادی به نظر برسد.

ناظران معتقدند این رویداد نشان‌دهنده یک عملیات امنیتی بسیار پیچیده بود که به دلیل ترس از ترور توسط ایران و نقص‌های امنیتی آشکار در هواپیمای جدید ریاست‌جمهوری انجام شد. نتیجه این شد که ترامپ با یک هواپیمای نظامی کوچکتر و مخفیانه از ترکیه خارج شد، در حالی که یک هواپیمای دیگر نقش طعمه را بازی می‌کرد و کاخ سفید نیز با اعلام اخبار غیرواقعی، سعی در پنهان‌سازی ماجرا داشت.