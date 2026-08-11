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جزئیات جدید از سربازی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان از ثبت ۲۷۲۰ درخواست برای ۱۰۰۰ سهمیه سربازی نخبگان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۴۸
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سربازی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا نیکبخت؛ معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: ظرفیت «طرح صیاد» (پروژه جایگزین خدمت نخبگان) کم نشده، بلکه محدود شده است؛ به این معنا که سال گذشته همین آمار و ارقام، شاید به صورت رسمی یا غیررسمی منتقل می‌شد، اما شرایط کشور متفاوت بود و ما امکان معرفی تعداد بیشتری از نخبگان را داشتیم، چرا که ستاد کل نیرو‌های مسلح همکاری مناسبی داشت و فرآیند به‌کارگیری نخبگان را انجام می‌داد.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط موجود، این ظرفیت محدود شده است و به ما اعلام کرده‌اند که فقط تا سقف تعیین‌شده امکان معرفی افراد وجود دارد و فراتر از این سقف نمی‌توان از تسهیلات استفاده کرد. این موضوع که در آینده ظرفیت کمتری به گوش برسد یا تغییر کند، واقعاً به شرایط کشور بستگی دارد و بر اساس آن تعیین خواهد شد، اما ظرفیت فعلی همان عددی است که رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز در مصاحبه خود اعلام کردند.

معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: بر اساس اعلام رئیس بنیاد ملی نخبگان، ظرفیت ما برای فصل‌های بهار و تابستان در مجموع ۱۰۰۰ نفر است که می‌توانیم معرفی کنیم. این ظرفیتِ تجمیع‌شده شامل ۷۰۰ نفر از جامعه دانشگاهی، ۲۰۰ نفر فناور، ۵۰ نفر در بخش پزشکی و ۵۰ نفر در بخش حوزوی است که مجموعاً همان ۱۰۰۰ نفر ظرفیت اختصاص‌یافته برای بهار و تابستان را تشکیل می‌دهد.

نیکبخت ادامه داد: تغییر شیوه‌نامه جدید ما اتفاقاً به نفع متقاضیان و جوانان بوده است؛ زیرا از یک سو شرایط کلی بهبود یافته و این بهبود شرایط منجر به عادلانه‌تر شدن روند‌ها می‌شود، و از سوی دیگر ما اکنون با دقت بالاتری به شناسایی بچه‌ها و نخبگان می‌پردازیم.

وی برای تبیین این موضوع با ذکر مثالی بیان کرد: برای اینکه تصویری عددی از موضوع داشته باشید، در شیوه‌نامه قبلی شرط معدل را به گونه‌ای قرار داده بودیم که اگر فردی معدل ۱۷، ۱۷.۵ یا ۱۸ داشت، می‌توانست وارد فرآیند شده و از تسهیلات استفاده کند؛ اما بنا به دلایل و شرایطی، در اجرای آن سخت‌گیری کمتری به کار می‌رفت که شاید از این طریق عدالت به صورت کامل رعایت نمی‌شد.

معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان ادامه داد:، اما در حال حاضر، میانگین معدل مورد نیاز به حدود ۱۶ تا ۱۶.۵ رسیده است. این یعنی فردی که میانگین دوران تحصیل او ۱۶ یا ۱۶.۵ بوده نیز می‌تواند از تسهیلات استفاده کند، بنابراین شرایط بهتر و عادلانه‌تر شده است.

معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان ابراز کرد: از آنجا که ظرفیت ما در حال حاضر محدود است، بهره‌مندی از این تسهیلات قطعاً به رقابت میان متقاضیان ختم خواهد شد و شیوه‌نامه‌های جدید به عادلانه‌تر شدن این رقابت کمک می‌کنند.

نیکبخت گفت: در حال حاضر برای همین ظرفیت ۱۰۰۰ نفری بهار و تابستان، ۲ هزار و ۷۲۰ درخواست ثبت شده است. از میان این متقاضیان، حدود ۱۹۰۰ نفر (به طور دقیق‌تر حدود ۱۸۶۰ و چند نفر) واجد شرایط اولیه برای ورود به فرآیند هستند؛ بنابراین رقابت سختی میان این ۱۹۰۰ واجد شرایط برای دسترسی به ۱۰۰۰ ظرفیت موجود شکل خواهد گرفت و اینجاست که شیوه‌نامه‌ها به رقابت عادلانه‌تر کمک می‌کنند.

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برچسب ها
سربازی نخبگان نیروهای مسلح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
1
پاسخ
50 نفر حوزوی قرار است چه خدمتی انجام دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
0
پاسخ
50 نفر پژشکی فقط مربوطه به رشته پزشکی است یا رشته های غلوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی هم شامل می شود
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