امام حسن مجتبی(ع)؛ امامی که برای حفظ اسلام صلح کرد، نه برای تسلیم

زندگی امام حسن مجتبی(ع) را نمی‌توان تنها در یک واژه خلاصه کرد؛ او هم فرزند خانه وحی بود، هم شاهد روزهای تلخ پس از شهادت پیامبر(ص)، هم در کنار پدرش در میدان‌های بزرگ سیاسی و نظامی اسلام حضور داشت و هم پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع)، در شرایطی که جامعه اسلامی گرفتار اختلاف و فرسایش داخلی شده بود، مسئولیت امامت را برعهده گرفت. مهم‌ترین تصمیم سیاسی زندگی او، صلح با معاویه بود؛ تصمیمی که در نگاه نخست ممکن است عقب‌نشینی به نظر برسد، اما در بستر تاریخی آن روز، تلاشی برای جلوگیری از کشتار گسترده مسلمانان، حفظ جریان اهل‌بیت(ع) و آشکار شدن ماهیت حکومت اموی بود.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ حسن بن علی(ع)، نخستین فرزند امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، در مدینه چشم به جهان گشود.

بر اساس گزارش مشهور، ولادت آن حضرت در ۱۵ رمضان سال سوم هجری، برابر با سال ۶۲۵ میلادی، رخ داد. او نخستین نوه پیامبر اسلام(ص) از خاندان فاطمه(س) بود و همین موضوع از همان آغاز، جایگاه ویژه‌ای برایش در خانواده پیامبر(ص) ایجاد کرد.

در روایت‌های اسلامی آمده است که پیامبر اکرم(ص) در نامگذاری او نقش داشت و نام «حسن» را برای او برگزید. در منابع روایی، این نامگذاری با فرمان الهی و تشبیه نام او به «شَبَّر»، نام فرزند هارون، پیوند خورده است.

پیامبر(ص) تنها نامی برای این کودک انتخاب نکرد؛ محبت او به حسن(ع) چنان آشکار بود که در سال‌های بعد بارها او و برادرش حسین(ع) را در آغوش می‌گرفت، می‌بوسید و بر دوش خود می‌نشاند.

گزارش‌های تاریخی از این علاقه چنان فراوان است که حتی منابع پژوهشی غیرشیعی نیز بر محبت ویژه پیامبر(ص) نسبت به دو نوه‌اش تأکید کرده‌اند. از جمله نقل شده است که پیامبر(ص) حسن(ع) را بر دوش خود می‌گرفت، او را می‌بوسید و اجازه می‌داد هنگام نماز و در موقعیت‌های مختلف در کنار او باشد.

هفت سال در خانه پیامبر(ص)

کودکی امام حسن(ع) با حضور مستقیم پیامبر اکرم(ص) گره خورده بود. ایشان حدود هفت سال از عمر خود را در کنار جد بزرگوارش گذراند؛ سال‌هایی که برای شکل‌گیری شخصیت او اهمیت فراوان داشت.

خانه پیامبر(ص) برای حسن(ع) فقط خانه یک پدربزرگ نبود؛ مدرسه‌ای بود که در آن قرآن، اخلاق، سیاست، عبادت، عدالت و رفتار با مردم را از نزدیک می‌آموخت.در همین دوران بود که پیامبر(ص) بارها درباره جایگاه حسن و حسین(ع) سخن گفت. در منابع اسلامی، تعبیرهایی همچون «حسن و حسین فرزندان من‌اند» و نیز جایگاه ویژه آن دو در میان اهل‌بیت(ع) نقل شده است.

اما دوران کودکی امام حسن(ع) خیلی زود با نخستین حادثه بزرگ زندگی‌اش روبه‌رو شد: شهادت پیامبر(ص)

پس از شهادت پیامبر، فاصله زیادی تا شهادت مادرش، حضرت فاطمه زهرا(س)، وجود نداشت. حسن(ع) در سنین کودکی هم جد بزرگوارش را از دست داد و هم مادر بزرگوارشان را. پس از آن، تربیت او بیش از پیش در کنار پدربزرگوارشان، امیرالمؤمنین علی(ع)، ادامه یافت.

از خانه پدر تا میدان سیاست

سال‌های بعد، دوران شکل‌گیری شخصیت سیاسی و اجتماعی امام حسن(ع) بود.او در دوره خلافت پدرشان، تنها یک چهره مذهبی و خانوادگی نبود؛ در مهم‌ترین تحولات سیاسی جامعه اسلامی حضور داشت.

امام حسن(ع) در کنار علی(ع) در بحران‌های سیاسی و جنگ‌های دوران خلافت او نقش داشت و در جنگ جمل و صفین برای دفاع از حکومت پدرش تلاش کرد. این تجربه‌ها برای آینده او اهمیت زیادی داشت؛ زیرا پس از شهادت علی(ع)، حسن بن علی(ع) ناگهان در برابر یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های تاریخ اسلام قرار گرفت.

از یک سو حقانیت و جایگاه او به عنوان فرزند علی(ع) و نوه پیامبر(ص) برای بسیاری از مسلمانان روشن بود و از سوی دیگر، جامعه اسلامی پس از سال‌ها جنگ داخلی، دیگر جامعه‌ای یکپارچه و آماده برای یک نبرد تازه نبود.

آغاز امامت؛ در ۳۷ سالگی