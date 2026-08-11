صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
در مقاله‌ای بررسی شد

بازپس گیری پایگاه‌های طرطوس و حمیمیم توسط دولت سوریه از روسیه؛ نفوذ مسکو کاهش یافت

توافق با روسیه به دمشق کنترل تأسیسات غیرنظامی در طرطوس و حمیمیم را می‌دهد، در حالی که پایگاه‌های نظامی روسیه به مراکز آموزشی مشترک تبدیل می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۳۶
| |
2145 بازدید
ولادیمیر پوتین و احمد الشرع

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» در مقاله نوشته است: «سوریه و روسیه به یک یادداشت تفاهم برای کاهش حضور نظامی مسکو در سواحل مدیترانه سوریه دست یافته‌اند که به ۱۸ ماه مذاکره درباره آینده پایگاه هوایی حمیمیم و تأسیسات دریایی طرطوس پایان می‌دهد.

وزارت امور خارجه سوریه این توافق را اعلام کرد و آن را حاصل «یک سال و نیم مذاکره و گفت‌و‌گو‌های فشرده به رهبری این وزارتخانه» توصیف نمود.

بر اساس مفاد این توافق و به نقل از نکات کلیدی یادداشت منتشرشده توسط خبرگزاری دولتی سانا، دولت سوریه مدیریت تأسیسات غیرنظامی را در هر دو پایگاه، از جمله فرودگاه حمیمیم و اسکله چهارم تجاری طرطوس، بر عهده خواهد گرفت و به تدریج آنها را در اختیار مدیریت شهری قرار خواهد داد.

تأسیسات نظامی نیز به «مراکز آموزش و صلاحیت‌سنجی مشترک» تبدیل خواهند شد، که این کار با هدف حفظ منافع هر دو کشور انجام می‌شود. به گفته وزارت خارجه سوریه، انتظار می‌رود این انتقال ظرف سه ماه تکمیل شود.

وزارت خارجه سوریه افزود که ترتیبات جدید نشان‌دهنده «سازمان‌دهی مجدد حضور روسیه» در امتداد سواحل سوریه است.

«این اقدام نشان‌دهنده مهم‌ترین تحول از زمان آغاز مذاکرات در حدود یک سال و نیم پیش است و راه را برای فاز جدیدی در روابط سوریه و روسیه هموار می‌سازد.»

وزیر امور خارجه سوریه، اسعد حسن الشیبانی، به همراه هیئت همراه، روز یکشنبه از فرودگاه بین‌المللی لاذقیه و بندر طرطوس بازدید کردند تا تأسیسات مشمول این یادداشت را که مقامات آن را «تاریخی» توصیف کرده‌اند، بازرسی نمایند.

این توافق جدیدترین نشانه از تغییر روابط سوریه با روسیه از زمان سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ است.

روسیه یکی از مهم‌ترین حامیان بین‌المللی اسد بود. مداخله نظامی روسیه در سوریه در سال ۲۰۱۵ به تغییر چشمگیر میدان نبرد به نفع دولت او کمک کرد، در حالی که طرطوس و حمیمیم به مرکز حضور نظامی مسکو در این کشور تبدیل شدند.

روسیه تا روز یکشنبه پاسخی عمومی به این توافق نداده بود.

طرطوس تأسیسات اصلی دریایی روسیه در مدیترانه و تنها پایگاه دریایی فرامرزی این کشور در خارج از اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است. این تأسیسات به مسکو امکان می‌داده است تا نیرو‌های دریایی خود را دوباره تجهیز کرده و قدرت نظامی خود را در سراسر منطقه به نمایش بگذارد.

حمیمیم نیز پس از مداخله روسیه در سال ۲۰۱۵، به مرکز اصلی عملیات هوایی روسیه در سوریه تبدیل شد.

این دو تأسیسات با هم، جایگاه استراتژیک نظامی روسیه را در مدیترانه فراهم کرده و از عملیات گسترده‌تر این کشور در خاورمیانه پشتیبانی می‌کردند.

ترتیب جدید به این معناست که مسکو دیگر این پایگاه‌ها را به همان شیوه دوران اسد اداره نخواهد کرد، اما به طور کامل از آنها خارج نخواهد شد.

دمشق از این توافق برای تأکید بر حاکمیت خود بر تمامی دارایی‌های موجود در خاک سوریه استفاده می‌کند و آن را به عنوان پیامی مبنی بر اینکه «حاکمیت ملی آن قابل مذاکره نیست» قالب‌بندی می‌کند، چنانکه عبیده هیتو، خبرنگار الجزیره در دمشق، گزارش داده است.

رئیس‌جمهور سوریه، احمد الشرع، از زمان به دست گرفتن قدرت، دو بار برای گفت‌و‌گو درباره سرنوشت این پایگاه‌ها به طور مستقیم با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به مسکو سفر کرده است.

این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که دولت او به دنبال دریافت تسهیلات تحریمی از واشنگتن و برقراری روابط نزدیک‌تر با پاریس است.

این توافق همچنین در زمانی حاصل می‌شود که دمشق به دنبال بازتعریف نقش گسترده‌تر خط ساحلی مدیترانه خود است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، دمشق قراردادی ۳۰ ساله به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار برای واگذاری بندر تجاری اصلی طرطوس به شرکت «دی‌پی ورلد» (DP World) دبی امضا کرد. سلطان احمد بن سلیم، مدیرعامل این شرکت، طرطوس را «مرکزی اساسی برای تجارت و صادرات» توصیف نمود.

طرطوس یکی از دروازه‌های اصلی سوریه به بازار‌های بین‌المللی است و از زمان سقوط اسد به کانون توجه سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است.

پیش از آن، در ماه مه ۲۰۲۵، دمشق قرارداد خود را با شرکت کشتیرانی فرانسوی «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» (CMA CGM) برای اداره ترمینال کانتینری لاذقیه دوباره مذاکره کرد و بر سر یک امتیاز ۳۰ ساله جدید به توافق رسید که شامل سرمایه‌گذاری ۲۶۵ میلیون دلاری و یک اسکله جدید آب‌عمیق است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه سوریه احمد الشرع محمد جولانی پایگاه هوایی حمیمیم پایگاه طرطوس سقوط دولت بشار اسد
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بشار اسد به اعدام محکوم شد
اختلافات گروه‌های حامی رژیم سوریه در حال تشدید است/ انتخاب سخت «الشرع»؛ عملگرایی یا جهادگرایی؟
«الشرع» متعهد به جلوگیری از بازگشت ایران به سوریه است/ تحریم سزار لغو نشود ایران و حزب الله باز می‌گردند!
یک سال پس از سقوط اسد؛ اقلیت‌ها به دولت «الشرع» بی اعتماد هستند
اسرائیل هر موقع دوست دارد سوریه را بمباران می‌کند/ ایران و حزب الله حداقل تمامیت ارضی سوریه را حفظ کرده بودند!
تداوم اعتراضات در لاذقیه و طرطوس/ نیرو‌های جولانی به مرکز لاذقیه رسیدند/ پاکسازی بانیاس در حومه طرطوس/ معترضان دست به دامن روسیه شدند
ترکیه «کردهای دوست» را در مناطق کردنشین سوریه حاکم خواهد کرد/ قطر و ترکیه نقش اصلی را در سوریه دارند
نقشه خطرناک آمریکا و اسرائیل با همدستی «الجولانی» برای کنترل آستان حضرت زینب (س) و مساجد شیعیان/ روایت مسکو از رایزنی لاوروف در ایران
چرا سوریه بعد از سقوط اسد روی خوش ندیده است؟/ سوریه جدید جولانگاه ترکیه و اسرائیل است
عراق و سوریه پس از سقوط اسد؛ فرصتی ممتاز برای همکاری دوجانبه
وب گردی
پرشین هتل
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۷۵ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۶۸ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۶۳ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۱ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005pP2
tabnak.ir/005pP2