عکس و عکاسی

عکس:کشف الگوهای شگفت‌انگیز در دل طبیعت

جان مک‌کورمک، عکاس آمریکایی، پس از سال‌ها سفر و ثبت تصاویر از مناطق دورافتاده جهان، در دوران همه‌گیری کرونا به کشف دوباره طبیعت در نزدیکی خانه‌اش پرداخت. پیاده‌روی‌های شبانه او در امتداد ساحل کالیفرنیا، نگاهش را به چشم‌انداز‌هایی معطوف کرد که پیش‌تر در فاصله‌ای نزدیک، اما کمتر دیده شده بودند. مک‌کورمک در این مجموعه با ثبت تصاویر هوایی از طبیعت، ساحل و پهنه‌های آبی را از زاویه‌ای متفاوت به تصویر کشیده است؛ جایی که خطوط موج‌ها، شکل صخره‌ها، بافت شن‌ها، تغییر رنگ آب و الگو‌های طبیعی زمین، از بالا به ترکیب‌هایی چشمگیر و گاه انتزاعی تبدیل می‌شوند. این تصاویر، طبیعت را فراتر از یک منظره معمولی نشان می‌دهند؛ قاب‌هایی که در آن رنگ، فرم، بافت و حرکت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و از چشم‌انداز‌های آشنا، جهانی تازه و تماشایی می‌سازند. مجموعه مک‌کورمک روایتی تصویری از بازنگری در طبیعت است؛ نگاهی که نشان می‌دهد برای کشف زیبایی‌های ناشناخته، گاهی کافی است زاویه دید خود را تغییر دهیم.