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حمله تند کیهان به حسین مرعشی

روزنامه «سازندگی» در مطلبی منطبق بر خط رسانه‌ای ادوار گذشته جریان مدعی اصلاحات، با بازتاب سخنان حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، مدعی دلواپسی برای سفره و معیشت مردم شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۳۱
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2522 بازدید
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۹
حسین مرعشی

به گزارش تابناک؛ کیهان نوشت: روزنامه «سازندگی» در مطلبی منطبق بر خط رسانه‌ای ادوار گذشته جریان مدعی اصلاحات، با بازتاب سخنان حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، مدعی دلواپسی برای سفره و معیشت مردم شده است.

مرعشی با تیتر سفارشی «مردم می‌خواهند زندگی کنند»، ملغمه‌ای از ادعا‌های اقتصادی، سیاسی و نسخه‌پیچی‌های تجدیدنظرطلبانه را مطرح کرده تا بار دیگر خط سازش را در برابر آمریکا تزریق کند.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از سخنانش مدعی شده «ایران نمی‌تواند همزمان برای جنگ و صلح برنامه‌ریزی کند» و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را پرهزینه خوانده است! این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران اتفاقاً ضامن اصلی امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشور بوده و هست؛ اما جریان اصلاحات همواره تقویت توان دفاعی را «پرهزینه» و مانع «زندگی» جا زده است.

وی همچنین با ادبیاتی عجیب ادعا کرده «جمهوری اسلامی نمی‌تواند با ادبیات دهه ۶۰ کشور را اداره کند» و «همه مردم نمی‌خواهند شهید شوند»؛ فرار به جلویی ناشیانه برای خدشه‌دار کردن ارزش‌های انقلاب و مقاومت، آن‌هم در شرایطی که همین روحیه انقلابی مانع از بلعیده شدن کشور توسط دشمنان صهیونیستی-آمریکایی شده است.

مرعشی در ادامه شاهکار تحلیلی خود، مهم‌ترین رسالت خاتمی را ارائه تجربیات ۴۷ ساله به رهبری دانسته و خواهان سهم‌خواهی گروه‌ها بر اساس وزن سیاسی شده است. اما حافظه تاریخی ملت فراموش نکرده که همین مدعی امروزِ معیشت، چند سال پیش با شیفتگی تمام می‌گفت: «اگر جای روحانی بودم با ترامپ سلام‌علیک می‌کردم ولو برکنار شوم!» و در سال ۹۴ نیز مردم شریف شهرستان‌ها را «عقب‌مانده سیاسی» خواند! حال چگونه چنین شخصی می‌تواند مدعی و دلواپس سفره مردم باشد، وقتی نگاهش سلام و علیک با کدخداست و ملت شریف ایران را تحقیر می‌کند؟

عشق به کدخدا در وجود این جریان موج می‌زند؛ انگار نه انگار که دشمن آمریکایی- صهیونیستی جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و نبرد رمضان را به ملت ایران تحمیل کرد، میز مذاکره را بمباران کرد و ترامپ حتی به تفاهم امضاء شده خود نیز پایبند نماند. جالب آنکه ترامپ جنایتکار در برابر ایستادگی ملت ایران به ستوه آمده و اعتراف کرده است: «مردم هر کجای دیگر بودند تسلیم می‌شدند، اما ایرانی‌ها سرسختند و آنان را تحسین می‌کنم»؛ اما مدعیان اصلاحات همچنان نسخه تسلیم می‌پیچند!

درخصوص ادعای مرعشی درباره تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی و نگرانی برای گوشت قرمز مردم نیز صرفاً جهت اطلاع ایشان باید یادآور شد که این سفره خالی، دقیقاً دست‌پخت جریان مدعی اصلاحات است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، از زمان شروع به کار دولت پزشکیان، نرخ تورم نقطه به نقطه کالا‌های مصرفی با ۵۷ واحد درصد افزایش، از ۳۱.۶ درصد در مرداد ۱۴۰۳ به ۸۸.۶ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی با جهشی سهمگین ۱۰۹.۵ واحد درصد بیشتر شده و از ۲۴.۴ درصد به ۱۳۳.۹ درصد در خرداد امسال رسیده است؛ یعنی تورم غذا نسبت به پایان دولت شهید رئیسی بیش از ۵.۵ برابر شده است!

بله آقای مرعشی! مردم می‌خواهند زندگی کنند؛ اما به شرطی که الیگارشی زیاده‌خواه که رزق معمولی و آسایش روزمره این مردم را برای تحمیل اراده باطل خود به گروگان گرفته‌اند، بگذارند!

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برچسب ها
حسین مرعشی جنگ صلح معیشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
6
22
پاسخ
بی رو دربایستی و جدی با کیهان
رییس جمهور ایران موظف است حقایق کشور را بگوید تا حقایق یک کشور دیگر را
شاید امریکا تا یکساعت دیگر از کره زمین حتی محو شود به ما چه مربوط ؟
کلاه خودمان رو دودستی بچسبیم و فقط به ایران و ایران و ایران و ایران فکر بکنیم امریکا هیچ غلطی نخواهد کرد هیچ غلطی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
یعنی میگی اگر آمریکا حقوق هسته‌ای ما را بپذیرد و از خاورمیانه برود و تحریم را بردارد ما دیگه با آمریکا کاری نداریم ؟ نخیر
این خبرا نیست رئیس جمهور آمریکا باید با حسینی بای مصاحبه کنه و رسما ً بگه غلط کردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
کاش شریعتمداری هم مانند مردم زندگی می کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
4
15
پاسخ
این کیهان به غیر از حمله به این و آن کار دیگری بلد است
بودجه کیهان را خرج مردم نیازمند کنید
مجتبی گلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
3
پاسخ
آقای شریعتمداری
لطفا نرخ تورم در زمان دولت پزشکیان را در دو دوره اعلام بفرمایید
دوره اول از مرداد ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۱۴۰۴
دوره دوم از مرداد ۱۴۰۴ تا پایان تیر ۱۴۰۵
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
در حال جنگ هستیم
تورم در جنگ و صلح باید تفکیک شود
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
7
پاسخ
کار را به جایی رساندید که با ابطال وقت به بدترین زمان رسیده ایم یعنی زمانی که در احتمالات جنگی دوباره فشار بر دوش مردم به شدت افزایش یافته است و غیر از توجیح و شعار و ستیز علیه هم چیز دیگری نمی بینیم و نباید کار به اینجا می کشید خودتان باعث شده اید بلا شک همه کسانی که فقط ادعا و شعار و فریادها و نقدهای منفعت طلبانه می کنند مشغول الذمه این مردم هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
توجیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
10
پاسخ
اینکه تورم در این دولت تشدید شده یعنی مسبب این تشدید تورم هم این دولت بوده ؟
پس نقش جنگ با آمریکا چیست ؟ یعنی جنگ با آمریکا نتیجه سیاست خارجی این دولت است ؟؟
این گونه استدلال زیبنده کیهان است اما زیبنده مخاطب نیست.
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