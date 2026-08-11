



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد: صبح امروز در پی اعلام یک مورد گروگانگیری در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش شد.



تیم‌های تخصصی رهایی گروگان، سرکلانتری و سایر نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و همزمان عوامل آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند.



با حضور به‌موقع نیروهای انتظامی، گروگان آزاد و فرد گروگانگیر مهار شد. در حال حاضر اقدامات تکمیلی پلیس در محل حادثه در حال انجام است.