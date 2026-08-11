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گروگان‌گیری در خیابان ولیعصر تهران

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد: صبح امروز در پی اعلام یک مورد گروگانگیری در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۴
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4015 بازدید
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گروگانگیری



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد: صبح امروز در پی اعلام یک مورد گروگانگیری در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش شد.

 تیم‌های تخصصی رهایی گروگان، سرکلانتری و سایر نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و همزمان عوامل آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند.

 با حضور به‌موقع نیروهای انتظامی، گروگان آزاد و فرد گروگانگیر مهار شد. در حال حاضر اقدامات تکمیلی پلیس در محل حادثه در حال انجام است.

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گروگانگیری خیابان ولیعصر گروگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
نیما پیراسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
27
پاسخ
تابناک جان معمولا در این نوع خبرها باید حداقل موارد زیر روشن باشد وگرنه خبر فاقد ارزش است:
1-سن و جنس گروگان
2-سن و جنس گروگانگیر
3-روش مهار گروگان توسط پلیس جهت افزایش هیجان خبر
4-انگیزه احتمالی گروگانگیر و رابطه اش با گروگان
5-مدت زمان حاضر شدن پلیس و مهار گروگانگیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
چشم قربان اطاعت
بچه تابناک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
چشم ببخشید دیگه تکرار نمیشه
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