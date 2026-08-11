گروگانگیری در خیابان ولیعصر تهران
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد: صبح امروز در پی اعلام یک مورد گروگانگیری در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، موضوع از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد: صبح امروز در پی اعلام یک مورد گروگانگیری در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، موضوع از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش شد.
تیمهای تخصصی رهایی گروگان، سرکلانتری و سایر نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و همزمان عوامل آتشنشانی نیز در محل حضور داشتند.
با حضور بهموقع نیروهای انتظامی، گروگان آزاد و فرد گروگانگیر مهار شد. در حال حاضر اقدامات تکمیلی پلیس در محل حادثه در حال انجام است.
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تابناک جان معمولا در این نوع خبرها باید حداقل موارد زیر روشن باشد وگرنه خبر فاقد ارزش است:
1-سن و جنس گروگان
2-سن و جنس گروگانگیر
3-روش مهار گروگان توسط پلیس جهت افزایش هیجان خبر
4-انگیزه احتمالی گروگانگیر و رابطه اش با گروگان
5-مدت زمان حاضر شدن پلیس و مهار گروگانگیر
1-سن و جنس گروگان
2-سن و جنس گروگانگیر
3-روش مهار گروگان توسط پلیس جهت افزایش هیجان خبر
4-انگیزه احتمالی گروگانگیر و رابطه اش با گروگان
5-مدت زمان حاضر شدن پلیس و مهار گروگانگیر
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
بچه تابناک| |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰