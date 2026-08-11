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امیر جدیدی در نقش بهروز وثوقی

در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حمید نعمت‌الله قرار است فیلم «داش آکل» مسعود کیمیایی را که بر اساس داستانی از صداق هدایت ساخته شده است بصورت سریال بازسازی کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۱۳
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امیر جدیدی در نقش بهروز وثوقی

به گزارش تابناک به نقل از فرهنگ‌پرس، این سریال برای یک پلتفرم در آستانه‌ی تاسیس ساخته خواهد شد و امیر جدیدی به عنوان بازیگر نقش اصلی با این پروژه به تفاهم رسیده است. پیش از این و در نسخه‌ی کیمیایی بهروز وثوقی نقش داش‌آکل را برعهده داشت.

«داش‌آکل» اولین حضور امیر جدیدی در یک سریال به حساب می‌آید. با وجود پیشنهادهای فراوان او پیش از این رغبتی برای حضور در سریال‌های شبکه نمایش خانگی از خود نشان نداده بود. او پیش از این برندهٔ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در سی و ششمین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم فجر برای فیلم‌های تنگهٔ ابوقریب و عرق سرد شده است.

 

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امیر جدیدی بازیگر بهروز وثوقی
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