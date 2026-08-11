به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد۲۴؛ قیمت طلا و سکه در سومین روز معاملاتی هفته با نوسان چندانی رو‌به‌رو نبود و قیمت‌ها تقریبا در همان سطح‌های قبلی معامله شد آن هم در حجم کم.

تثبیت دلار در کانال ۱۸۵ هزار تومانی و تعطیلی بازار اونس موجب شد طلا تغییر چندانی را به ثبت نرساند.

احتیاط معامله‌گران از قرار گرفتن در موقعیت‌های خرید یا فروش به دلیل مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز نیز موجب شد تا معامله زیادی در بازار صورت نگیرد.

صعود چشمگیر قیمت اونس طلا

قیمت اونس جهانی طلا در ساعات ابتدای روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ شاهد صعود قیمت است.

قیمت طلا در ساعات ابتدای روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ با افزایش ۱۰۰ دلاری در قیمت ۴۴۲۰ (چهار هزار و چهارصد و بیست) دلار معامله شد.

قیمت طلا از روز چهارشنبه هفته گذشته وارد سیر صعودی شده بود.

کاهش قیمت انواع سکه در بازار

قیمت تمام قطعات سکه به جز سکه گرمی در آخرین روز کاری هفته گذشته صعودی شد.

قیمت سکه امامی بدون تغییر قیمت در رقم ۱۸۶ میلیون تومان معامله شد.

قیمت سکه بهار آزادی با کاهش ۹۰۰ هزار تومانی در رقم ۱۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت نیم سکه نیز ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت و در رقم ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

ربع‌سکه نیز با کاهش یک میلیون تومانی در سطح ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد.

سکه گرمی هم با کاهش یک میلیونی در رقم ۲۷ میلیون تومان معامله شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در روز دوشنبه ۲۱ هزار تومان نسبت به روز یکشنبه گران شد و از رقم ۱۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان به رقم ۱۸ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت طلای آبشده با افزایش ۹۰ هزار تومانی از رقم ۸۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۸۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید.

پیش بینی قیمت طلا

طبق بررسی‌های اقتصاد ۲۴، قیمت طلا در بازار داخل در روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ تحت تاثیر دو عامل قیمت اونس و دلار داخلی خواهد بود. اونس دوباره در روز دوشنبه پس از تعطیلات بازگشایی شد و صعودی بود بنابراین به نظر می‌رسد قیمت طلا در روز سه‌شنبه ارزان نشود.

در مجموع، معاملات سه‌شنبه می‌تواند نخستین واکنش جدی بازار داخلی به بازگشایی بازار‌های جهانی را نشان دهد؛ از این رو، رفتار اونس در کنار مسیر دلار، دو متغیر مهم برای تعیین جهت طلا و سکه است.

در مجموع، بازار سه‌شنبه بیش از آنکه مسیر مشخصی را دنبال کند، در حال سنجش سیگنال‌های سیاسی و ارزی است؛ به‌ویژه آنکه در آستانه تعطیلات رسمی چهارشنبه و پنجشنبه، معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا پیش از روشن‌شدن چشم‌انداز مذاکرات و تحولات تنگه هرمز، با احتیاط بیشتری در بازار موقعیت بگیرند.

کارشناسان بازار طلا در پاسخ به این سوال که الان زمان مناسبی برای خرید طلاست یا فروش آن، تاکید دارند که اگر کسی نیاز به پول طلای موجود خود ندارد هیچگاه آن را نفروشد، زیرا طلا در بلندمدت بازهم سودآور است.