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واکنش به لفاظی اسکات بسنت علیه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: واشنگتن هرگاه خود را از پیشبرد دیپلماسی عاجز می‌بیند، به تحریم پناه می‌برد؛ و چون تحریم‌ها نتیجه‌ای نمی‌دهند، صرفاً دوز آن را بالاتر می‌برد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۹۳
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به لفاظی وزیر خزانه‌داری آمریکا که با افتخار از خفه‌کردن ایران با تحریم‌ و محاصره اقتصادی سخن گفته است، در شبکه ایکس نوشت: وزیر خزانه‌داری آمریکا به تلاش برای «خفه‌کردن» ایران با «تحریم‌های اقتصادی» بالیده است.

وی ادامه داد: فارغ از ماهیت رقت‌انگیز چنین اظهاراتی، این نگاه گواهی روشن بر اعتیاد شدید به تحریم در سامانه حکمرانی آمریکا است. واشنگتن هرگاه خود را از پیشبرد دیپلماسی عاجز می‌بیند، به تحریم پناه می‌برد؛ و چون تحریم‌ها نتیجه‌ای نمی‌دهند، صرفاً دوز آن را بالاتر می‌برد.

بقائی تصریح کرد: این دیگر سیاست نیست؛ عادت است و خطرناک‌تر آنکه اعتیادی است که جایگزین تفکر و تعقل شده است.

وی در ادامه افزود: ایران طی چند دهه نشان داده که با این لفاظی‌های نخ‌نما و فشارهای غیرانسانی خفه نخواهد شد اما خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی چنان خود را در این اعتیاد بیمارگونه مستهلک کنند که آخرین شانس‌های خود برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خود آفریده‌اند را خفه کنند.

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برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا تحریم فشار اقتصادی
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