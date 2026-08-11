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عکس: ژست عجیب الناز حبیبی در آغوش نرگس محمدی!

تصویری صمیمی از الناز حبیبی و نرگس محمدی منتشر شده که این دو بازیگر را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۸۸
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7146 بازدید
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۱۵
الناز حبیبی و نرگس محمدی

به گزارش تاباک، تصویری صمیمی از الناز حبیبی و نرگس محمدی منتشر شده که این دو بازیگر را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد.

در این عکس، الناز حبیبی در آغوش نرگس محمدی دیده می‌شود و ژست متفاوت او در این قاب، خبرساز شده است.

 

الناز حبیبی و نرگس محمدی از جمله بازیگرانی هستند که رفاقت و رابطه صمیمانه آنها در سال‌های گذشته نیز در تصاویر و نوشته‌های منتشرشده از سویشان دیده شده است.

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الناز حبیبی نرگس محمدی بازیگر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
16
پاسخ
چه تیتر عجیبی زدی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
4
پاسخ
اين خانم نزديك ٤٠سالشه ! هنوز نقش دختر ٢٠ساله ها بلزي ميكنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
4
10
پاسخ
من که تا حالا اسم هیچکدومشون رو نشنیده بود. الان این عکس چه چیز عجیب و ارزش خبری داشت؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
16
پاسخ
وااااااای چقدر عجیب !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
7
پاسخ
الناز رو باید باهاش جاسویچی درست کرد گذاشت تو جیب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
10
پاسخ
برو بابا . ژژژژژژژژژژژســـــــت!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
13
پاسخ
کجای ژست این دو متفاوت و عجیب بود؟؟ چرا حرف در میارین شمااااا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
11
پاسخ
خیلی عجیب بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
15
پاسخ
این مدل خبرها یعنی چی؟ کجاش متفاوته؟ چی خبرساز شده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
15
پاسخ
چه خبر نگران کننده ای
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