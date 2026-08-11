عکس: ژست عجیب الناز حبیبی در آغوش نرگس محمدی!

به گزارش تاباک، تصویری صمیمی از الناز حبیبی و نرگس محمدی منتشر شده که این دو بازیگر را در کنار یکدیگر نشان می‌دهد.

در این عکس، الناز حبیبی در آغوش نرگس محمدی دیده می‌شود و ژست متفاوت او در این قاب، خبرساز شده است.

الناز حبیبی و نرگس محمدی از جمله بازیگرانی هستند که رفاقت و رابطه صمیمانه آنها در سال‌های گذشته نیز در تصاویر و نوشته‌های منتشرشده از سویشان دیده شده است.