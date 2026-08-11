عکس: ژست عجیب الناز حبیبی در آغوش نرگس محمدی!
تصویری صمیمی از الناز حبیبی و نرگس محمدی منتشر شده که این دو بازیگر را در کنار یکدیگر نشان میدهد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۸۸| |
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به گزارش تاباک، تصویری صمیمی از الناز حبیبی و نرگس محمدی منتشر شده که این دو بازیگر را در کنار یکدیگر نشان میدهد.
در این عکس، الناز حبیبی در آغوش نرگس محمدی دیده میشود و ژست متفاوت او در این قاب، خبرساز شده است.
الناز حبیبی و نرگس محمدی از جمله بازیگرانی هستند که رفاقت و رابطه صمیمانه آنها در سالهای گذشته نیز در تصاویر و نوشتههای منتشرشده از سویشان دیده شده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
من که تا حالا اسم هیچکدومشون رو نشنیده بود. الان این عکس چه چیز عجیب و ارزش خبری داشت؟