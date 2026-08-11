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در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح شد؛

هشدار مالکی درباره ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / وزیر کشور پاسخگو باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری در سیستان‌وبلوچستان، خواستار تأمین فوری تجهیزات و امکانات نیروهای انتظامی و امنیتی و حضور وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخگویی درباره وضعیت امنیتی استان شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۸۳
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هشدار مالکی درباره ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / وزیر کشور پاسخگو باشد

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به حوادث اخیر سیستان‌وبلوچستان و افزایش نگرانی‌ها درباره ناامنی، به‌ویژه در زمینه آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، اظهار کرد: این وضعیت نگرانی‌هایی را در میان مردم استان ایجاد کرده و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در همین ارتباط بارها با وزیر کشور و مقامات نیروی انتظامی جلساتی برگزار کرده است. 

به گفته وی، یکی از موضوعات اصلی در این جلسات، ضرورت تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای نیروهای عمل‌کننده در میدان بوده است.

مالکی افزود: اگر بخواهیم نقش نیروی انتظامی و سایر نیروهای امنیتی را در برقراری امنیت مورد توجه قرار دهیم، یکی از مسائل مهم، تجهیزات و امکانات است و موضوع دیگر استفاده از نیروهای کارآمد و بومی، به‌ویژه در حوزه انتظامی است. نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در استان تلاش زیادی دارند، اما فشارها و اقدامات گروه‌های خارج از کشور نیز در شکل‌گیری برخی حوادث اخیر در استان مؤثر بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نگرانی‌های ایجادشده به حدی است که از تریبون‌های نماز جمعه نیز درباره ضرورت ورود دلسوزانه مردم و بزرگان طوایف برای کمک به برقراری امنیت صحبت شده است.

وی تأکید کرد که امنیت سیستان‌وبلوچستان صرفاً یک موضوع محلی نیست، چراکه شرق کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و محور مهم ترانزیتی چابهار به سمت شرق کشور، افغانستان و سپس آسیای میانه، اهمیت اقتصادی و تجاری ویژه‌ای دارد و تداوم ناامنی می‌تواند به تجارت و اقتصاد منطقه لطمه جدی وارد کند.

مالکی با تأکید بر نقش مردم، علما و بزرگان استان در ایجاد امنیت پایدار گفت: مردم سیستان‌وبلوچستان، چه در شمال و چه در جنوب استان، همواره منادی وحدت بوده‌اند و انتظار این است که در شرایط حساس کنونی کشور، وحدت و همدلی همچنان محور اصلی امنیت پایدار استان باشد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس تصریح کرد: هر فرد یا جریانی که به دنبال ایجاد تفرقه، ایجاد حساسیت و نگرانی در میان مردم یا مانع‌تراشی در مسیر برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با عوامل ناامنی باشد، عملاً در زمین دشمن بازی می‌کند.

مالکی در عین حال بر ضرورت نقش‌آفرینی مشترک مردم، علمای شیعه و سنی و بزرگان محلی در کنار نیروهای نظامی و امنیتی برای برقراری امنیت پایدار تأکید کرد.

هشدار مالکی درباره ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / وزیر کشور پاسخگو باشد

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، انتقاد خود از عملکرد وزارت کشور را مطرح کرد و گفت: انتظار ما از وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور این است که به وظایف قانونی و ذاتی خود عمل کند. ما بارها با آقای مؤمنی، وزیر کشور، جلسه داشته‌ایم، اما متأسفانه احساس می‌کنیم ایشان بخشی از مسئولیت ذاتی خود را بر عهده نمی‌گیرد و معتقد است موضوع امنیت باید به قرارگاه واگذار شود. در حالی که قرارگاه‌ها در حوزه امنیت نقش دارند، اما امنیت فقط موضوع نظامی و انتظامی نیست و مؤلفه‌های متعدد سیاسی، اجتماعی و دیگر ابعاد را نیز شامل می‌شود. وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور باید پاسخگو باشد و امکانات لازم را در اختیار نیروی انتظامی و قرارگاه‌ها قرار دهد.

مالکی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز بارها بر ضرورت انجام این اقدامات به وزارت کشور تأکید کرده است، اما متأسفانه در این زمینه تعلل‌هایی صورت گرفته است.

وی افزود: در جلسه‌ای که کمیسیون امنیت ملی درباره وضعیت سیستان‌وبلوچستان خواهد داشت، قطعاً موضوع دعوت از وزیر کشور برای بررسی و پاسخگویی درباره ناامنی‌های استان مطرح خواهد شد و وزیر کشور باید در این خصوص توضیح دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که گروه‌ها و عوامل ایجادکننده ناامنی در استان از کجا تغذیه و تأمین مالی می‌شوند و چه اهداف و انگیزه‌هایی دارند، اظهار کرد: در سفری که همراه آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور، و همچنین شهید دکتر لاریجانی، که در آن مقطع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به پاکستان داشتیم، با مقامات این کشور و ارتش پاکستان جلساتی برگزار شد و آنها نیز نسبت به فعالیت گروهک‌هایی که از خارج مرزها تغذیه می‌شوند، نگرانی داشتند.

وی ادامه داد: در همان مقطع نیز در پاکستان حوادثی رخ داده بود؛ تعدادی از علمای پاکستانی به شهادت رسیده بودند و حملاتی نیز علیه پادگان‌های ارتش پاکستان صورت گرفته بود که در جریان آن تعدادی به شهادت رسیدند. بنابراین بخشی از نگرانی‌های امنیتی دو کشور در حوزه فعالیت گروه‌های مسلح و ناامنی‌های مرزی، مشابه یکدیگر است.

مالکی تصریح کرد: بر همین اساس، ایران و پاکستان توافق کردند برای انسداد مرزها و مقابله با این تهدیدها با یکدیگر همکاری کنند و اقدامات خوبی نیز از سوی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این زمینه انجام شده است. با این حال، وی بار دیگر بر اهمیت نقش مردم، بزرگان و علمای منطقه تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات امنیتی و نظامی، نقش مردم، علما و بزرگان می‌تواند در تأمین امنیت پایدار در منطقه بسیار تأثیرگذار باشد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
4
2
پاسخ
متاسفانه پزشکیان زیادی مهربان است و برش ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
3
10
پاسخ
چند روز پیش تهران بودم،مترو،اتوبوس رایگان بود الان ماهاست رایگانه، احتمالا روزانه صدها میلیارد هزینه رایگان بودن بر بودجه فشار می آورد این درحالی است که درصد بالایی از مسافران افغانی ها هستند که مفت،مفت می چرخند،از سویی بالاترین درآمدها را نیز تهرانی ها دارند این را قرار دهید کنار فقر و فلاکت هموطنان سیستانی که نه تنها خدمات مجانی ندارند بلکه بدون شغل و درآمد کمرشان زیر بار گرانی شکسته است، این تبعیض برای چیست؟!!!آیا مترو رایگان حق آنها را ضایع نکرده؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های مترو را شهرداری پرداخت می‌کند و دولت نیز سهم ۳۰ درصدی خود را که باید از محل صرفه‌جویی در سوخت و یارانه‌ها تأمین شود، پرداخت نکرده است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
اگر چه به نظرم پول مترو گرفته بشه بهتره ولی کسانیکه از مترو استفاده میکنند کمترین درامدها رو دارن
مترو و اتوبوس تهران متعلق به شهرداریست نه دولت،کاش پزشکیان قبول میکرد مدیریت اقتصادی تهران رو میداد به شهرداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
2
پاسخ
افغانی تو سیستان زیاده
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