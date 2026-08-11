هشدار مالکی درباره ناامنیهای سیستانوبلوچستان / وزیر کشور پاسخگو باشد
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به حوادث اخیر سیستانوبلوچستان و افزایش نگرانیها درباره ناامنی، بهویژه در زمینه آدمربایی و گروگانگیری، اظهار کرد: این وضعیت نگرانیهایی را در میان مردم استان ایجاد کرده و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در همین ارتباط بارها با وزیر کشور و مقامات نیروی انتظامی جلساتی برگزار کرده است.
به گفته وی، یکی از موضوعات اصلی در این جلسات، ضرورت تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای نیروهای عملکننده در میدان بوده است.
مالکی افزود: اگر بخواهیم نقش نیروی انتظامی و سایر نیروهای امنیتی را در برقراری امنیت مورد توجه قرار دهیم، یکی از مسائل مهم، تجهیزات و امکانات است و موضوع دیگر استفاده از نیروهای کارآمد و بومی، بهویژه در حوزه انتظامی است. نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در استان تلاش زیادی دارند، اما فشارها و اقدامات گروههای خارج از کشور نیز در شکلگیری برخی حوادث اخیر در استان مؤثر بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نگرانیهای ایجادشده به حدی است که از تریبونهای نماز جمعه نیز درباره ضرورت ورود دلسوزانه مردم و بزرگان طوایف برای کمک به برقراری امنیت صحبت شده است.
وی تأکید کرد که امنیت سیستانوبلوچستان صرفاً یک موضوع محلی نیست، چراکه شرق کشور از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و محور مهم ترانزیتی چابهار به سمت شرق کشور، افغانستان و سپس آسیای میانه، اهمیت اقتصادی و تجاری ویژهای دارد و تداوم ناامنی میتواند به تجارت و اقتصاد منطقه لطمه جدی وارد کند.
مالکی با تأکید بر نقش مردم، علما و بزرگان استان در ایجاد امنیت پایدار گفت: مردم سیستانوبلوچستان، چه در شمال و چه در جنوب استان، همواره منادی وحدت بودهاند و انتظار این است که در شرایط حساس کنونی کشور، وحدت و همدلی همچنان محور اصلی امنیت پایدار استان باشد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس تصریح کرد: هر فرد یا جریانی که به دنبال ایجاد تفرقه، ایجاد حساسیت و نگرانی در میان مردم یا مانعتراشی در مسیر برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با عوامل ناامنی باشد، عملاً در زمین دشمن بازی میکند.
مالکی در عین حال بر ضرورت نقشآفرینی مشترک مردم، علمای شیعه و سنی و بزرگان محلی در کنار نیروهای نظامی و امنیتی برای برقراری امنیت پایدار تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو، انتقاد خود از عملکرد وزارت کشور را مطرح کرد و گفت: انتظار ما از وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور این است که به وظایف قانونی و ذاتی خود عمل کند. ما بارها با آقای مؤمنی، وزیر کشور، جلسه داشتهایم، اما متأسفانه احساس میکنیم ایشان بخشی از مسئولیت ذاتی خود را بر عهده نمیگیرد و معتقد است موضوع امنیت باید به قرارگاه واگذار شود. در حالی که قرارگاهها در حوزه امنیت نقش دارند، اما امنیت فقط موضوع نظامی و انتظامی نیست و مؤلفههای متعدد سیاسی، اجتماعی و دیگر ابعاد را نیز شامل میشود. وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور باید پاسخگو باشد و امکانات لازم را در اختیار نیروی انتظامی و قرارگاهها قرار دهد.
مالکی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز بارها بر ضرورت انجام این اقدامات به وزارت کشور تأکید کرده است، اما متأسفانه در این زمینه تعللهایی صورت گرفته است.
وی افزود: در جلسهای که کمیسیون امنیت ملی درباره وضعیت سیستانوبلوچستان خواهد داشت، قطعاً موضوع دعوت از وزیر کشور برای بررسی و پاسخگویی درباره ناامنیهای استان مطرح خواهد شد و وزیر کشور باید در این خصوص توضیح دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که گروهها و عوامل ایجادکننده ناامنی در استان از کجا تغذیه و تأمین مالی میشوند و چه اهداف و انگیزههایی دارند، اظهار کرد: در سفری که همراه آقای پزشکیان، رئیسجمهور، و همچنین شهید دکتر لاریجانی، که در آن مقطع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به پاکستان داشتیم، با مقامات این کشور و ارتش پاکستان جلساتی برگزار شد و آنها نیز نسبت به فعالیت گروهکهایی که از خارج مرزها تغذیه میشوند، نگرانی داشتند.
وی ادامه داد: در همان مقطع نیز در پاکستان حوادثی رخ داده بود؛ تعدادی از علمای پاکستانی به شهادت رسیده بودند و حملاتی نیز علیه پادگانهای ارتش پاکستان صورت گرفته بود که در جریان آن تعدادی به شهادت رسیدند. بنابراین بخشی از نگرانیهای امنیتی دو کشور در حوزه فعالیت گروههای مسلح و ناامنیهای مرزی، مشابه یکدیگر است.
مالکی تصریح کرد: بر همین اساس، ایران و پاکستان توافق کردند برای انسداد مرزها و مقابله با این تهدیدها با یکدیگر همکاری کنند و اقدامات خوبی نیز از سوی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این زمینه انجام شده است. با این حال، وی بار دیگر بر اهمیت نقش مردم، بزرگان و علمای منطقه تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات امنیتی و نظامی، نقش مردم، علما و بزرگان میتواند در تأمین امنیت پایدار در منطقه بسیار تأثیرگذار باشد.
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