ادعای مضحک ترامپ: من هم از ایران غرامت میخواهم!
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تا کنون چند بار بر خلاف تمامی قوانین بین المللی به خاک ایران تجاوز کرده و تعداد زیادی از مردم ایران را به شهادت رسانده است، امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با طرح ادعایی مضحک نوشت: من هم درخواست غرامت از ایران دارم!
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: متوجه شدم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت برای خساراتی که در طول درگیری نظامی ۵ ماه گذشته به آنها وارد شده است را دارند (درگیری که به این دلیل آغاز شد که آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند). با این حال، این موضوع در هیچ یک از مذاکرات یا جلسات ما مطرح نشده است!
دونالد ترامپ سپس ادعا کرد: اما این ایده جالبی است، زیرا من نیز اکنون درخواست غرامت از ایران دارم، برای تمام افرادی که آنها با بمب های کنار جاده ای و درگیری های متعدد که آنها به خاطر آن مشهور هستند، به قتل رسانده یا به شدت مجروح کردهاند. این درگیریها که در ابتدا توسط (سردار شهید) ژنرال سلیمانی رهبری میشد، شامل خانوادههای قربانیان حادثه USS Cole و هزاران نفر دیگر است که در جنگ کشته شدهاند.
وی سپس بی اشاره به اذعان صریح رسانه ها و مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص مداخله و حضور عوامل سازمان جاسوسی موساد در اغتشاشات سال گذشته در ایران، در تلاش برای بهره برداری از توطئه ای آمریکایی- صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: علاوه بر این، غرامت باید به خانوادههای صدها هزار معترض بیگناهی که ایران در طول ۵۰ سال گذشته به قتل رسانده است، پرداخت شود و این در حالی است که ۵۲ هزار نفر نیز در طول ۵ ماه گذشته کشته شدهاند! من به نمایندگان خود دستور دادهام که این موضوع را به طور جدی در هرگونه مذاکره آینده مطرح کنند.
«با این حال، این موضوع در هیچ یک از مذاکرات یا جلسات ما مطرح نشده است!»