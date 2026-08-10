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ادعای مضحک ترامپ: من هم از ایران غرامت می‌خواهم!

رئیس‌جمهور آمریکا که تا کنون چند بار بر خلاف تمامی قوانین بین المللی به خاک ایران تجاوز کرده و تعداد زیادی از ایرانی ها را به شهادت رسانده است، مدعی شد: من هم درخواست غرامت از ایران دارم!
کد خبر: ۱۳۸۹۱۷۰
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2962 بازدید
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۱۲
ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا که تا کنون چند بار بر خلاف تمامی قوانین بین المللی به خاک ایران تجاوز کرده و تعداد زیادی از مردم ایران را به شهادت رسانده است، امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با طرح ادعایی مضحک نوشت: من هم درخواست غرامت از ایران دارم!

رئیس‌ جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: متوجه شدم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت برای خساراتی که در طول درگیری نظامی ۵ ماه گذشته به آنها وارد شده است را دارند (درگیری که به این دلیل آغاز شد که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند). با این حال، این موضوع در هیچ یک از مذاکرات یا جلسات ما مطرح نشده است!

دونالد ترامپ سپس ادعا کرد: اما این ایده جالبی است، زیرا من نیز اکنون درخواست غرامت از ایران دارم، برای تمام افرادی که آنها با بمب‌ های کنار جاده‌ ای و درگیری‌ های متعدد که آنها به خاطر آن مشهور هستند، به قتل رسانده یا به شدت مجروح کرده‌اند. این درگیری‌ها که در ابتدا توسط (سردار شهید) ژنرال سلیمانی رهبری می‌شد، شامل خانواده‌های قربانیان حادثه USS Cole و هزاران نفر دیگر است که در جنگ کشته شده‌اند.

وی سپس بی اشاره به اذعان صریح رسانه ها و مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص مداخله و حضور عوامل سازمان جاسوسی موساد در اغتشاشات سال گذشته در ایران، در تلاش برای بهره برداری از توطئه ای آمریکایی- صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: علاوه بر این، غرامت باید به خانواده‌های صدها هزار معترض بی‌گناهی که ایران در طول ۵۰ سال گذشته به قتل رسانده است، پرداخت شود و این در حالی است که ۵۲ هزار نفر نیز در طول ۵ ماه گذشته کشته شده‌اند! من به نمایندگان خود دستور داده‌ام که این موضوع را به طور جدی در هرگونه مذاکره آینده مطرح کنند.

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برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ حمله غرامت سربازان آمریکایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
3
پاسخ
کی این 2 سال میگذره این عقب مونده گورش رو گم کنه هم از خودش خلاص شیم از هم ایرانیانی که ,,.... ترامپ رو عمو خطاب میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
4
3
پاسخ
آدم فاسد منطق نداره این بدترین خصلت یه انسان فاسده اگه این خصلت رو نداشتن انسان ها فاسد قابل تحمل تر میشدن.
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
1
پاسخ
زردک اون هایی که کنار جاده کشته شدند مردمان عادی امریکا بودند یا یه عده مزدور آمریکا? تو خود آمریکا مورد تعرض قرار گرفتند یا یه کشور دیگه،!!!! آخه دلقک تو با این ضریب هوشی چه طوری تو کشوری مثل آمریکا شدی رئیس جمهور؟ تو ایران بودی فلافل هم نمی تونستی بفروشی!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
2
پاسخ
بگو‌باختم بد باختم. ابر قدرت دنیا که میخواست سه روزه ایران تسلیم کنه. الان له له میزنم واسه مذاکره. دنیا گرده آقای ترامپ
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
1
پاسخ
چرا مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات راجع به غرامت صحبت نکرده اند؟
«با این حال، این موضوع در هیچ یک از مذاکرات یا جلسات ما مطرح نشده است!»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
3
1
پاسخ
به نظر اخیرا باند صهیونیست نیویورکی ساقی سگ زرد رو عوض کردن....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
2
پاسخ
عراق هم نداد، فرصت سوزی نکنید. هزینه های جدید بیش از خسارات هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
1
پاسخ
ظاهراً مذاکرات بجای ترک مخاصمه باطرح دریافت خسارت توسط دو طرف سمت و سوی دیگری دارد پیدا می کند بااین نتیجه نمی توان انتظار هیچ گشایشی درآینده داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
1
پاسخ
ما هم غرامت کشته های آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم. کشته های جنگ ویتنام و افغانستان و عراق و صربستان رو میخواییم. بعلاوه غرامت کشته های جنگ های داخلی آمریکا در قرن ۱۹ رو
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
1
پاسخ
عراق همین الان هم به امریکا غرامت می دهد
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