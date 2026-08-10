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در احکام جداگانه‌ای از سوی رهبرانقلاب صورت گرفت؛

انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های شش تن از فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۵۶
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رهبر معظم انقلاب

 

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های شش تن از فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کردند. 

بر اساس این احکام، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شدند.

انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)

سرلشکر علی عبداللهی از تیر ۱۴۰۴ به‌ عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و از اسفند ۱۴۰۴ جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را برعهده داشت. وی پیش‌تر در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ به‌ عنوان معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، در دولت های نهم و دهم سمت استانداری گیلان و سمنان، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور و سرپرستی فرماندهی نیروی انتظامی را برعهده داشت. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد. در زمان جنگ ایران و عراق از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ فرمانده لشکر ۱۶ قدس گیلان بود و در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به عنوان جانشین محمدباقر قالیباف در فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد. وی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی بود و در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ جانشینی فرمانده نیروی انتظامی را برعهده داشت و برای مدت کوتاهی در سال ۱۳۸۴ نیز سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی بود. وی در دولت دهم از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ به‌ عنوان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور فعالیت می‌کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح بود. 
 
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
 
امیر سرتیپ کیومرث حیدری از آبان سال ۱۳۹۵ تا آذر ۱۴۰۴ به‌ عنوان هفدهمین فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران فعالیت می‌کرد. وی از آذر سال ۱۴۰۴ جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا است. فعالیت نظامی خود را از سال ۱۳۶۱ در جریان هشت سال دفاع مقدس به عنوان نیروی داوطلب در بسیج آغاز کرد و در سال ۱۳۶۳ به عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمد. امیر حیدری از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌ غرب نزاجا را برعهده داشت، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به‌ عنوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش فعالیت می‌کرد و در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ برای مدت بیش از ۸ سال، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش بود.

همچنین سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.

انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)

سرلشکر احمد وحیدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی دانش‌آموختهٔ کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات استراتژیک است. وی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ رئیس اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس را برعهده داشت. وحیدی در دولت هشتم از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ معاون طرح و برنامهٔ وزیر دفاع و در دولت نهم از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ قائم‌ مقام وزیر دفاع بود، در دولت دهم، از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت می‌کرد همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی را برعهده داشت و از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی بود. او در دولت شهید ابراهیم رئیسی، از  سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به عنوان وزیر کشور مشغول به فعالیت بود.  وی بعد از شهادت سردار محمد پاکپور در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان به عنوان فرمانده سپاه مشغول به فعالیت شد.
 
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت.
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
سرلشگر مصطفی ایزدی کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است و فعالیت نظامی را از سال ۱۳۵۸ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز کرد و در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان میانی سپاه محسوب می‌شد. وی از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ فرمانده سپاه پاسداران استان کردستان، از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا و از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ فرمانده قرارگاه نجف اشرف بود. او از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه پاسداران را برعهده داشت و در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ به‌ عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد. ایزدی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵ معاون طرح، برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح بود.

در ادامه این احکام، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین به حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب محول شد.

انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)

دریادار علی عظمایی فعالیت نظامی خود را هشت سال دفاع مقدس در سپاه هرمزگان آغاز کرد و سپس به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. وی از اواسط دههٔ ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹ معاون هماهنگ‌کننده منطقه یکم دریایی صاحب‌الزمان ندسا بود و از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به‌ عنوان جانشین فرمانده این منطقه فعالیت می‌کرد. از آبان ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ فرماندهی منطقه پنجم دریایی امام باقر ندسا را برعهده داشت.مرکز فرماندهی منطقه پنجم در بندر لنگه قرار دارد و حوزهٔ عملیاتی آن از شرق جزیرهٔ قشم تا غرب جزیرهٔ کیش را دربر می‌گیرد و شامل جزایر سه‌گانه نیز می‌شود. او در فروردین ۱۴۰۱ از درجهٔ سرتیپ دومی به درجهٔ سرتیپ تمامی ارتقا یافت. در سال ۱۴۰۴ به جانشینی فرمانده نیروی دریایی سپاه منصوب شد.
 
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
 
حجت الاسلام حسین طائب پیش از این مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده است. وی در سال ۱۳۶۱ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. وی در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ معاون فرهنگی و اجتماعی ستاد مشترک سپاه پاسداران بود، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به‌ عنوان جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج فعالیت می‌کرد و از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود. 
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رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای فرمانده کل قوا حکم انتصاب فرماندهان نظامی
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
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