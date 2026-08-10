عبور اکثریت کشتیها از مسیر ایرانی تنگه هرمز
بر اساس دادههای سامانه ردیابی کشتیها «Maritime Traffic»، تردد کشتیها از تنگه هرمز در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری بهشدت کاهش پیدا کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، این سامانه اعلام کرده که تعداد کشتیهایی که از تنگه عبور کردند از ۱۵ مورد در روز جمعه به ۱۱ مورد در شنبه و فقط ۶ مورد در یکشنبه رسید.
طبق این دادهها، اکثریت این کشتیها از مسیر ایرانی تنگه هرمز عبور کردهاند.
در همین مدت، تردد در تنگه بابالمندب که دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل میکند، بیشتر بوده و حدود ۱۱۶ کشتی از آن عبور کردند.
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