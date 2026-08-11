بهترین رژیم غذایی برای هوای گرم

در هوای گرم، بدن منابع خود را مجدداً توزیع می‌کند و خون را به اندام‌های انتهایی هدایت می‌کند تا آنها را خنک کند، که این امر هضم را کند می‌کند.

به گزارش تابناک؛ دکتر آناستازیا لبدوا، متخصص تغذیه در روسیه، توضیح می‌دهد که در هوای گرم (۳۰ درجه سانتیگراد و بالاتر)، بدن منابع خود را مجدداً توزیع می‌کند و خون را به اندام‌های انتهایی هدایت می‌کند تا آنها را خنک کند، که این امر هضم را کند می‌کند.

به گفته لبدواو هدف اصلی این رژیم غذایی کاهش ترموژنز (گرمای تولید شده در حین هضم) و جبران الکترولیت‌های از دست رفته است.

او می‌گوید: «سبزیجات غنی از آب باید اساس رژیم غذایی شما را تشکیل دهند - خیار (۹۵-۹۶ ٪ آب)، ساقه کرفس، کاهو و اسفناج. آنها بدون فشار آوردن به سیستم گوارش، آبرسانی کافی را فراهم می‌کنند و همچنین پتاسیم از دست رفته بدن از طریق عرق را تأمین می‌کنند. در مورد پروتئین، بهتر است انواعی را انتخاب کنید که به راحتی هضم می‌شوند - مرغ سفید، ماهی سفید، غذا‌های دریایی و تخم مرغ آب‌پز.»

علاوه بر این، محصولات لبنی تخمیر شده - مانند ماست طبیعی بدون شکر، دوغ کم چرب و پنیر کاتیج ۵ ٪ چربی - از میکروبیوم سالم روده پشتیبانی می‌کنند. هندوانه، طالبی، مرکبات و گیلاس طراوت‌بخش هستند و بهتر است جدا از وعده‌های غذایی اصلی مصرف شوند. غلات کامل (کینوا، بلغور و گندم سیاه) نیز مفید هستند و برای حفظ سطح انرژی بهتر است به صورت سرد مصرف شوند.

این متخصص تغذیه می‌گوید: «توصیه می‌شود از گوشت قرمز سرخ‌شده، فست‌فود و غذا‌های حاوی سس‌های غلیظ و مایونز خودداری کنید، زیرا چربی‌ها تخلیه معده را کند می‌کنند و باعث احساس سنگینی و خواب‌آلودگی می‌شوند. غذا‌های بسیار شور - مانند گوشت دودی، ترشی و پنیر‌های سفت - آب را در خود نگه می‌دارند و منجر به نفخ و فشار خون بالا می‌شوند. سالاد‌های مخلوط با ماندگاری طولانی به محل مناسبی برای رشد باکتری‌ها تبدیل می‌شوند و خطر ابتلا به بیماری‌های جدی ناشی از غذا را افزایش می‌دهند. همچنین اجتناب از شیرینی‌های خامه‌ای و شیرینی‌های پخته شده بر پایه مخمر ضروری است.»

به گفته او، عادت نوشیدن چای داغ در هوای گرم اساس فیزیولوژیکی دارد. نوشیدنی‌هایی با دمای بین ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد گیرنده‌های دهان را تحریک می‌کنند که به نوبه خود سیگنالی به هیپوتالاموس در مغز می‌فرستند. سپس بدن شروع به تعریق شدید می‌کند. با تبخیر عرق از پوست، بدن را مؤثرتر از گرمای داخلی که بدن برای گرم کردن خود تولید می‌کند، خنک می‌کند. نوشیدنی‌های سرد با دمای اتاق (۲۲-۲۴ درجه سانتیگراد) بهترین انتخاب برای رفع سریع تشنگی هستند. نوشیدنی‌های یخی به هیچ وجه توصیه نمی‌شوند.

او می‌گوید: «آب تمیز باید در طول روز جرعه جرعه و به طور منظم نوشیده شود. آب با لیمو، نعناع و خیار، چای سبز، دم‌نوش‌های گیاهی بدون قند (مانند نعناع و بادرنجبویه) و آب پنیر یا دوغ رقیق شده با آب (بدون نمک اضافه شده) نیز در بازگرداندن تعادل مؤثر هستند.»