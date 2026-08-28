تهچین؛
دستور پخت لازانیای سفید با کدو سبز و سیبزمینی
«لازانیا بیانکا» یا لازانیای سفید، گونهای از لازانیای ایتالیایی است که برخلاف نسخهٔ مشهور بولونیزی، سس گوجهفرنگی ندارد و میتواند با انواع پنیر، سبزیجات یا گوشت تهیه شود. در این نسخه ورقههای نازک کدو سبز و سیبزمینی در کنار یک سس سفید سریع بر پایه ریکوتا قرار میگیرند و ترکیبی کاملاً گیاهی و چندلایه میسازند. ریکوتا، موزارلا و پارمسان بافتی خامهای و غنی به این غذا میدهند و جوز هندی و جعفری نیز عطر آن را کامل میکنند. قرار گرفتن مقدار کمی کره روی سطح لازانیا باعث میشود لایهٔ رویی پس از پخت، طلایی و اشتهابرانگیز شود. این نسخه همچنین بهجای تکیه بر پاستا و سس قرمز، طعم ملایم سبزیجات و پنیر را در مرکز توجه قرار میدهد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک دستور پخت این غذا را ببینید.
مواد لازم:
کدو سبز، ورقهشده بسیار نازک
سیبزمینی، ورقهشده بسیار نازک
۵۰۰ گرم پنیر ریکوتا
۲۰۰ میلیلیتر شیر
نمک
فلفل
جوز هندی
جعفری تازه
پنیر موزارلا
پنیر پارمسان
کره
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