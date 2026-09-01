طرز تهیه پودینگ نان و کره با پانتونه

پودینگ نان و کره یکی از دسرهای کلاسیک بریتانیایی است که در این نسخه با استفاده از پانتونه، نان شیرین و سنتی ایتالیایی، حال‌وهوایی متفاوت و مناسب فصل کریسمس پیدا می‌کند. پانتونه با بافت نرم، طعم کره‌ای و میوه‌های شیرین خود، پس از جذب ترکیب شیر و تخم‌مرغ به دسری لطیف و کاستاردی تبدیل می‌شود که سطح آن هنگام پخت طلایی می‌شود. در پایان، لایه‌ای از مربای گرم زردآلو یا مارمالاد روی پودینگ قرار می‌گیرد و پودر قند ظاهر آن را کامل می‌کند. این دسر همچنین راهی مناسب برای استفاده از پانتونه باقی‌مانده از تعطیلات است و می‌توان آن را برای جمع‌های خانوادگی و مهمانی‌ها سرو کرد.