زن ساروی شوهرش را کشت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سامع خورشاد، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از کشف راز یک پرونده مرگ مشکوک و دستگیری همسر مقتول به اتهام ارتکاب قتل خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره مرگ مشکوک در یک منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس آگاهی با حضور در محل، ضمن بررسی صحنه، معاینه جسد و انجام تحقیقات تخصصی از افراد مرتبط با پرونده، بررسی‌های لازم را برای کشف حقیقت آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: در جریان تحقیقات اولیه، اظهارات ضد و نقیض همسر متوفی، رفتارهای مشکوک و بررسی‌های تخصصی کارآگاهان، ظن پلیس نسبت به وی افزایش یافت و با هماهنگی مرجع قضایی، این فرد دستگیر شد.

خورشاد ادامه داد: متهمه در ابتدا منکر هرگونه دخالت در مرگ همسرش بود، اما پس از انجام بازجویی‌های فنی و تخصصی کارآگاهان، به قتل همسر خود با خوراندن تعداد زیادی قرص متادون اعتراف کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متهمه انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات خانوادگی و مشکلات زناشویی عنوان کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.