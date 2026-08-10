قتل زن تهرانی بخاطر گنج نفیس
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، پنجشنبه سیزدهم دیماه سال 1404، فریادهای «کمک، کمک» زن جوانی سکوت شبانگاهی پارک نیما در محله تهراننو را در هم شکست و دقایقی بعد وقوع جنایتی هولناک به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.
با اعلام این خبر، عوامل کلانتری ۱۲۸ تهراننو، مأموران تیم تشخیص هویت و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و در بررسیهای اولیه با جسد زن جوانی مواجه شدند که باضربات چاقو به قتل رسیده بود.
بررسیهای اولیه نیز نشان میداد که مقتوله توسط مرد جوانی قربانی جنایت شده است و یک فرد رهگذر لحظه به لحظه این حادثه را مشاهده کرده است.
بدین ترتیب شاهد جنایت هدف تحقیق قرار گرفت و ماجرا را اینطور توضیح داد: در پارک حضور داشتم که صدای مشاجره شدید زن و مرد جوانی توجهم را جلب کرد، بهسمت منشأ صدا رفتم و مشاهده کردم که قاتل میان شمشادها در حال ضربوشتم زن جوان است، من نیز که ترسیده بودم چند دقیقهای با تلفن همراهم از این درگیری فیلم گرفتم.
او گفت: قاتل پس از اینکه من را مشاهده کرد مدعی شد که درگیری خانوادگی بوده است و سریعاً آنجا را ترک کنم اما در ادامه فریاد و التماسهای زن جوان بیشتر شد، قاتل نیز در یک لحظه با چاقویی که همراه داشت با ضربات بیرحمانه مرتکب جنایت شد و پس از ارتکاب جرم تلفن همراهم را از دستم گرفت و آن را محکم به زمین پرتاب کرد و قبل از رسیدن پلیس پا به فرار گذاشت.
تیم جنایی در نخستینگام، فیلم تلفن همراه شاهد جنایت را بازیابی کردند و با اقدامات اطلاعاتی گسترده موفق به شناسایی هویت قاتل شدند که همین سرنخ مهم کافی بود تا متهم در یکقدمی بازداشت قرار بگیرد.
در این شاخه از تحقیقات مشخص شد قاتل که در کار خرید و فروش غیرمجاز عتیقه بوده با زن جوان اختلافات مالی گستردهای داشته است و همین موضوع منجر به جنایتی هولناک شده است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در گام بعدی با اقدامات فنی و مخابراتی گسترده، مخفیگاه قاتل را در شرق تهران شناسایی کردند و متوجه شدند که او پس از ارتکاب این جنایت هولناک در خانه یکی از دوستان نزدیکش سکونت دارد.
کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، با دریافت مجوزهای لازم قضایی راهی مخفیگاه موردنظر شدند و پس از تعقیب و مراقبتهای نامحسوس متهم را زمانی که قصد داشت به خانه دوست خود برود، در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
متهم پس از دستگیری در جریان تحقیقات پلیسی و قضایی درباره نحوه وقوع جنایت توضیحاتی ارائه کرد و پرونده پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در دادگاه چه گذشت؟
با تشکیل جلسه دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نماینده دادستان کیفرخواست صادرشده علیه متهم را قرائت کرد و جزئیات تحقیقات انجامشده، نحوه وقوع جنایت و دلایل و مستندات موجود در پرونده را برای قضات تشریح کرد.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در کار فروش عتیقه هستم. عتیقههایی را به زن جوان سپردم، اما نه بهای آنها را پرداخت و نه اشیای گرانبها را بازگرداند که بهخاطر این موضوع اختلافات گسترده مالی میان ما شکل گرفت، روز حادثه با او در پارک نیما قرار گذاشتم و با ضربات مهلک چاقو مرتکب جنایت شدم.
پس از پایان اعترافات متهم، قضات دادگاه کیفری یک استان تهران وارد شور شدند تا رای را صادر کنند؛ سیرمراحل قانونی پرونده همچنان ادامه دارد.