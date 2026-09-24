طالبی شکم‌پر با ژلهٔ نارگیل، دسری خنک و چشم‌نواز است که در آن بخش مرکزی و دانه‌های میوه خالی می‌شود و فضای ایجادشده با ترکیبی از میوه‌های تازه و ژلهٔ نارگیلی پر می‌شود. نتیجه، برش‌هایی رنگارنگ از طالبی است که در مرکز آن‌ها لایه‌ای سفید و نیمه‌شفاف از نارگیل، همراه با تکه‌های میوه دیده می‌شود. در این دسر از پودر آگار آگار برای بستن شیر نارگیل استفاده می‌شود؛ بنابراین پس از سرد شدن، مواد داخل طالبی به شکل ژله‌ای منسجم درمی‌آیند و می‌توان میوه را مانند یک طالبی معمولی برش زد. ترکیب شیرینی ملایم طالبی و عسل با طعم استوایی نارگیل، انبه، کیوی و توت‌فرنگی، این دسر را به گزینه‌ای مناسب برای روزهای گرم و پذیرایی تبدیل می‌کند.