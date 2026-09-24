ته چین؛
طرز تهیه ملون شکمپر با ژلهٔ نارگیل و میوه
طالبی شکمپر با ژلهٔ نارگیل، دسری خنک و چشمنواز است که در آن بخش مرکزی و دانههای میوه خالی میشود و فضای ایجادشده با ترکیبی از میوههای تازه و ژلهٔ نارگیلی پر میشود. نتیجه، برشهایی رنگارنگ از طالبی است که در مرکز آنها لایهای سفید و نیمهشفاف از نارگیل، همراه با تکههای میوه دیده میشود. در این دسر از پودر آگار آگار برای بستن شیر نارگیل استفاده میشود؛ بنابراین پس از سرد شدن، مواد داخل طالبی به شکل ژلهای منسجم درمیآیند و میتوان میوه را مانند یک طالبی معمولی برش زد. ترکیب شیرینی ملایم طالبی و عسل با طعم استوایی نارگیل، انبه، کیوی و توتفرنگی، این دسر را به گزینهای مناسب برای روزهای گرم و پذیرایی تبدیل میکند.
مواد لازم:
۱ عدد طالبی
توتفرنگی به مقدار دلخواه
کیوی به مقدار دلخواه
انبه به مقدار دلخواه
۲۲۰ گرم شیر نارگیل
۱ قاشق غذاخوری عسل
۲ گرم پودر آگار آگار
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