جزئیاتی از دیدار اخیر پزشکیان با رهبر انقلاب
دغدغه اصلی که مطرح شد معیشت مردم، وضعیت بازار، اشتغال و مسکن مردم بود.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پزشکیان بیان داشت: تقریباً حدود هفتساعت خدمت ایشان بودیم و درباره تمام مسائل کشور توانستیم گفتوگو کنیم.
دغدغه اصلی که مطرح شد معیشت مردم، وضعیت بازار، اشتغال و مسکن مردم بود.
موضوع حفظ وحدت و انسجام مطرح شد که از هرچیز در وضعیت فعلی مهمتر است.
به دلیل کاستیها و مشکلات موجود شرمنده مردم هستیم اما با تمام وجود در خدمت آنان خواهیم بود و هر کاری از دستمان برآید کوتاهی نخواهیم کرد.
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