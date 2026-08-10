جزئیاتی از دیدار اخیر پزشکیان با رهبر انقلاب





به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پزشکیان بیان داشت: تقریباً حدود هفت‌ساعت خدمت ایشان بودیم و درباره تمام مسائل کشور توانستیم گفت‌وگو کنیم.



دغدغه اصلی که مطرح شد معیشت مردم، وضعیت بازار، اشتغال و مسکن مردم بود.



موضوع حفظ وحدت و انسجام مطرح شد که از هرچیز در وضعیت فعلی مهمتر است.



به دلیل کاستی‌ها و مشکلات موجود شرمنده مردم هستیم اما با تمام وجود در خدمت آنان خواهیم بود و هر کاری از دستمان برآید کوتاهی نخواهیم کرد.