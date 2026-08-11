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تابناک گزارش می دهد؛

تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟

مخابرات ایران با یک حرکت ساده، ۲.۶ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد را هدف‌گذاری کرده است اما این تریلیون‌ها تومان سود، کجا رفته است و چرا هنوز بوق‌های آزاد و اینترنت‌های کند، همراه ما هستند؟
کد خبر: ۱۳۸۹۱۲۵
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12337 بازدید
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۷۵
شرکت مخابرات و قبض تلفن

شرکت مخابرات ایران با افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌ها، ۲.۶ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد کسب می‌کند؛ اما کیفیت خدمات در چه وضعیتی است؟ وقتی درآمدها نجومی و کیفیت در حال سقوط است، یعنی مردم دارند هزینه ناکارآمدی مدیران را پرداخت می‌کنند!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، چندی پیش مدیرعامل مخابرات اعلام کرد که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شد که این موضوع حدود ۶.۴ همت برای شرکت مخابرات ایران درآمد ایجاد کرد اما این تعرفه در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد نسبت به سال قبل برای شرکت ایجاد کند.

 بر اساس اظهارات رسمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۴ با معرفی «آبونمان» یا حداقل هزینه نگهداری خط، درآمدی بالغ بر ۶.۴ هزار میلیارد تومان کسب کرده است اما مساله مهم تداوم این روند در سال ۱۴۰۵ است؛ جایی که با افزایش ۴۵ درصدی این تعرفه، پیش‌بینی می‌شود مبلغ ۲.۶ هزار میلیارد تومان «درآمد مازاد» به جیب این شرکت برود.

 از خدمت‌رسانی تا کسب ثروت...

نقطه بحرانی اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ، عبارت «به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شد» است که نشان می دهد قانونی بودن یک تصمیم، به معنای عادلانه یا منصفانه بودن نیست.

تبدنیل تلفن ثابت به یک منبع درآمدی از طریق «حداقل هزینه نگهداری»، به این معناست که حتی اگر مشترکی از تلفن خود استفاده نکند، باید بابت «داشتن خط» جریمه پرداخت کند که این نوع نگاه ، مخابرات را از یک سازمان خدماتی به یک سازمان تولیدکننده قبض تبدیل کرده است.

اما سوال اساسی این است که این درآمد‌های کلان (مجموعاً ۹ هزار میلیارد تومان در دو سال) دقیقاً کجا هزینه شده است؟ در شرایطی که کاربران با بوق‌های آزاد، افت کیفیت اینترنت ثابت و فرسودگی شبکه در بسیاری از مناطق مواجه هستند، افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌ها چه توجیهی دارد؟ 

وقتی یک شرکت ادعای درآمد مازاد ۲.۶ همت می‌کند، اما کیفیت خدمات آن در حال سقوط است، یعنی این افزایش قیمت نه برای «بهبود شبکه»، بلکه برای «پوشاندن ناکارآمدی‌های مدیریتی» یا «سودآوری » مصرف شده است.

در زمانه ای که تلفن ثابت به ابزاری قدیمی تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها تنها برای دسترسی به اینترنت (ADSL) آن را نگه داشته‌اند، تحمیل آبونمان با رشد ۴۵ درصدی، نوعی «مالیات پنهان» بر ارتباطات است و این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نرخ تورم و فشار اقتصادی بر معیشت مردم به اوج رسیده است.

به همین دلیل اگر مخابرات ایران بخواهد ادعای خدمت‌رسانی کند، باید به جای تکرار ارقام تریلیونی درآمد، پاسخ دهد که چرا با وجود این مبالغ نجومی، هنوز کیفیت ارتباطات در بسیاری از نقاط کشور در سطح استاندارد‌های اولیه نیست؟

به گزارش تابناک ، اظهارات مدیر عامل شرکت مخابرات، به جای آنکه باعث آرامش خاطر مشترکین شود، نشان می‌دهد که شرکت مخابرات ایران به جای تمرکز بر «توسعه زیرساختی»، به دنبال کسب درآمد از جیب مردم است بنابراین درآمد ۲.۶ هزار میلیارد تومانی مازاد، در واقع حاصل یک «سرمایه‌گذاری» نیست که نتیجه‌ مستقیم افزایش قیمت‌های اجباری است. 

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شرکت مخابرات ایران هزینه آبونمان مالیات پنهان از تلفن مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۷۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
112
پاسخ
از هر راهی میخان جیب مردمو خالی کنن
پاسخ ها
ملانصرالدین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
زوربالاترازحساب وکتابه🤬😭
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
تازه بدلیل قطعی برق ما روزی ۴ ساعت تلفن مون هم قطعه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
مخابرات با تکنولوژی جدید تنظیم باید که هزینه کمتر کارایی بیشتر حتی هدیه به مشترک قرعه‌کشی
نیما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
تلفن ثابت در هنگام قطعی برق قطع نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
دو تا تلفن ثابت داریم بیشتر از ۲ سال قطع هستند یا فلان دستگاه خراب است یا کابل ها را دزدیدن فقط پیامک پرداخت قبض میاد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
94
پاسخ
هر ماه مبلغ سی وسه هزار تومان از مردم بابت تلفنی که هیچ استفاده ای نداره دریافت میشه.و اینترنت که اصلا افتضاحه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
تازه اینترنت خانگی یا همون وای فای هم مدام قطع و وصل میشه در کرمانشاه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
اما سوال اساسی این است که این درآمد‌های کلان (مجموعاً ۹ هزار میلیارد تومان در دو سال) دقیقاً کجا هزینه شده است؟
مشخصه کجا: به صورت حقوق و مزایا و پاداش به مدیران و کرامندان پرداخت شده
کافیه فیش حقوقی یک کارمند معمولی مخابرات رو نگاه کنید! سرتون سوت میکشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
76
پاسخ
در گذشته که شرکت مخابرات تلفن های عمومی در خیابان‌ها کار گذاشته بود بودجه زیادی صرف نگهداری و سرویس آنها می شد. اما اکنون که این تلفنها برچیده شده اند. مخابرات پولهایی که ماهیانه از مردم دریافت می کند، صرف چه کاری می کند؟
پاسخ ها
سعید قیامی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
این کلان پولها فقط صرف حقوقهای نجومی و امکانات رفاهی برای مدیران بی کفایت میشود ،باید خیلی ساده باشیم که فکر کنیم نهادهای دولتی به فکر مردم باشند
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
صرف کاری که از پس من و شما بر نمیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
77
پاسخ
برای خیلی ها خط ثابت مخابرات فقط برای اتصال به اینترنت کاربرد دارد. این در حالی است که بابت خود اینترنت هم از مردم پول می گیرند.
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
54
پاسخ
متاسفانه شرکت مخابرات را قربانی اصل 44 کردند و از درآمند مخابرات (که در زمان خودش بعد از شرکت نفت دومین شرکت درآمد زا بود ) قسط مخابرات به دولت را پرداخت کردندو الان کسی به فکر مردم نیست. و هر مدیری که دوسال به دوسال وارد این شرکت می شود گردشی از سمت دو سهامدار عمده وارد می شوند و سیاستهای خودشان را پیش می برند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
بله آقای مدیریت جهانی ، احمدی نژاد ... این کار رو کرد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
56
پاسخ
فقط بخاطر این که توی زیر زمین زندگی میکنم و آنتن تلفن همراهم در حد صفره و مجبورم برای اینترنت از ADSL استفاده کنم دارم پولی رو پرداخت میکنم که اسمش چیزی جز پول زور نیست
و دردآور اینه که صدای ما هم به جایی نمیرسه
چه عدالتی داریم ما
چه عدالتی....
کمال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
57
پاسخ
شرکت مخابرات برای توجیه 30تا50 هزارتومان غیرموجهی که ماهانه ازمشترکانش دریافت میکند امتیازمضحکی ارائه داده که تلفن ثابت به ثابت را مجانی اعلام کرده.درحالیکه با همگانی شدن موبایل چنین استفاده ای عملا مقدورنیست.باکسی کارداریم نمیتونیم مثل دهه 80 به خونه اش تلفن کرده به زنش بگیم بافلانی کارداریم.تلفن ثابت به ثابت در مواردمحدودی مثل تلفن به یک اداره میتوانداستفاده شود.بهتراست مخابرات این امتیاز!! را برداشته ودرعوض پول بیخودی هم نگیرد ومانندسابق ازهر مشترک صرفا به اندازه استفاده اش ازتلفن هزینه دریافت کند.
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
61
پاسخ
خدمات شرکت مخابرات از هر لحاظ (کیفیت، سرعت، پاسخگو بودن، دسترسی و ....) بسیار بسیار ضعیف است.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
41
پاسخ
اجبار اومدن خطوط تلفن ما رو از مسی به فیبر نوری تغییر داد گفتن اینترنت ۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه بهتون میدیم اون ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه شد ۱۰۰ مگابایت و تعرفه اینترنت فیبر نوری رو هم از پارسال ۲ برابر کردن در حالی هیچ شرکت دیگه اینترنت فیبر نوری در شهر ما پوشش نمیده در صورتی adsl همه شرکت ها پوشش میده وبرای مشتری طرح های جذاب میذارن من که تمدید نکردم برای ۱۰۰ گیگ اینترنت ۵۰۰ هزار تومان پول زور هست در ضمن ماهیانه واسه تلفن ۵۰ هزار تومان میگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
دقیقا به همین روش فیبر نوری به من قالب کردن و 7 میلیون روی دستم هزینه گذاشتن. گفتن منطقه شما دیگه خط تلفن مسی نمیدیم و تموم شد وقتی 7 میلیون پول اینترنت از من گرفتن گفتن حالا تلفن رو هم میدیم اشکال نداره و یه هزینه ماهی 50 تومن هم تلفن مونده رو دستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
0
52
پاسخ
تابناک میدونی صاحب مخابرات کی هستش؟
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