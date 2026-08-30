طرز تهیه ناچوی تابهای با چیلی گوشت
مواد لازم ناچو برای ۴ نفر:
حدود ۲٫۴ لیتر چیپس تورتیلا
حدود ۴۷۵ میلیلیتر چیلی گوشت
یک قوطی، حدود ۴۲۵ گرم لوبیای سیاه، آبکش و شستهشده
حدود ۴۷۵ میلیلیتر پنیر چدار رندهشده
تربچه و فلفل هالوپینوی ورقهشده و برگ گشنیز، برای روی غذا
خامهترش، سالسا و آووکادوی ورقهشده، برای سرو
مواد لازم برای چیلی گوشت:
این دستور حدود ۱.۶۵ لیتر چیلی تهیه میکند و برای ۶ تا ۸ نفر در نظر گرفته شده است.
حدود ۹۰۰ گرم گوشت چرخکرده گوساله، ترجیحاً با ۸۵ درصد گوشت کمچرب
۲ عدد پیاز زرد متوسط، خردشده
۳ حبه سیر، ریز خردشده
۱ عدد فلفل هالوپینو، ریز خردشده
نمک کوشر و فلفل سیاه تازهآسیابشده
۲ قاشق غذاخوری پودر چیلی
۲ قاشق غذاخوری پودر کاکائوی هلندی
۲ قاشق غذاخوری رب گوجهفرنگی
یک قوطی، حدود ۷۹۵ گرم گوجهفرنگی خردشدهٔ برشتهشده روی آتش
حدود ۴۷۵ میلیلیتر آب مرغ کمنمک
خامهترش و پیازچه یا چایوز نازکبرشخورده، برای سرو