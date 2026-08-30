ناچوی تابه‌ای با چیلی گوشت، نسخه‌ای پرملات از یکی از مشهورترین خوراک‌های سبک تکس‌مکس است که چیپس تورتیلای ترد را با چیلی گوشت، لوبیای سیاه و پنیر چدار ترکیب می‌کند. در این نسخه، مواد به‌صورت لایه‌ای در تابه چدنی قرار می‌گیرند و در نهایت با مخلفاتی مانند هالوپینو، تربچه، گشنیز، آووکادو و سالسا همراه می‌شوند. نکتهٔ متمایز این نسخه، چیلی گوشتی آن است؛ چیلی بدون لوبیا که با گوجه‌فرنگی برشته‌شده، هالوپینو و پودر چیلی طعمی تند و دودی دارد و مقدار کمی پودر کاکائوی هلندی نیز به آن عمق بیشتری می‌بخشد. همین ترکیب در کنار پنیر ذوب‌شده و چیپس ترد، تضاد بافتی و طعمی اصلی این ناچو را شکل می‌دهد. ناچوی تابه‌ای با چیلی گوشت، نسخه‌ای پرملات از یکی از مشهورترین خوراک‌های سبک تکس‌مکس است که چیپس تورتیلای ترد را با چیلی گوشت، لوبیای سیاه و پنیر چدار ترکیب می‌کند. در این نسخه، مواد به‌صورت لایه‌ای در تابه چدنی قرار می‌گیرند و در نهایت با مخلفاتی مانند هالوپینو، تربچه، گشنیز، آووکادو و سالسا همراه می‌شوند. نکتهٔ متمایز این نسخه، چیلی گوشتی آن است؛ چیلی بدون لوبیا که با گوجه‌فرنگی برشته‌شده، هالوپینو و پودر چیلی طعمی تند و دودی دارد و مقدار کمی پودر کاکائوی هلندی نیز به آن عمق بیشتری می‌بخشد. همین ترکیب در کنار پنیر ذوب‌شده و چیپس ترد، تضاد بافتی و طعمی اصلی این ناچو را شکل می‌دهد.



مواد لازم ناچو برای ۴ نفر:

حدود ۲٫۴ لیتر چیپس تورتیلا

حدود ۴۷۵ میلیلیتر چیلی گوشت

یک قوطی، حدود ۴۲۵ گرم لوبیای سیاه، آبکش و شسته‌شده

حدود ۴۷۵ میلیلیتر پنیر چدار رنده‌شده

تربچه و فلفل هالوپینوی ورقه‌شده و برگ گشنیز، برای روی غذا

خامه‌ترش، سالسا و آووکادوی ورقه‌شده، برای سرو

مواد لازم برای چیلی گوشت:

این دستور حدود ۱.۶۵ لیتر چیلی تهیه می‌کند و برای ۶ تا ۸ نفر در نظر گرفته شده است.

حدود ۹۰۰ گرم گوشت چرخ‌کرده گوساله، ترجیحاً با ۸۵ درصد گوشت کم‌چرب

۲ عدد پیاز زرد متوسط، خردشده

۳ حبه سیر، ریز خردشده

۱ عدد فلفل هالوپینو، ریز خردشده

نمک کوشر و فلفل سیاه تازه‌آسیاب‌شده

۲ قاشق غذاخوری پودر چیلی

۲ قاشق غذاخوری پودر کاکائوی هلندی

۲ قاشق غذاخوری رب گوجه‌فرنگی

یک قوطی، حدود ۷۹۵ گرم گوجه‌فرنگی خردشدهٔ برشته‌شده روی آتش

حدود ۴۷۵ میلیلیتر آب مرغ کم‌نمک

خامه‌ترش و پیازچه یا چایوز نازک‌برش‌خورده، برای سرو