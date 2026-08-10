سال‌ها شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند متهم بودند که کتاب را از زندگی مردم بیرون رانده‌اند؛ اما حالا ماجرا شکل دیگری پیدا کرده است. از «بوک‌تاک» و «بوکستاگرام» گرفته تا رونق دوباره کتاب‌فروشی‌ها و کتاب‌های صوتی، کتاب در همان فضایی که قرار بود رقیبش باشد دوباره دیده می‌شود. با این حال، یک پرسش جدی همچنان باقی است؛ مردم امروز واقعاً بیشتر کتاب می‌خوانند یا فقط کتاب‌خوانی را به یکی دیگر از سبک‌های زندگی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند؟

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، سال‌هاست یک جمله تکرار می‌شود: مردم دیگر کتاب نمی‌خوانند. گوشی‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و ویدئوهای کوتاه آمده‌اند تا جای کتاب را بگیرند و نسل جدید را از خواندن دور کنند. اما ماجرا به این سادگی نیست. درست در همان فضایی که قرار بود کتاب را کنار بزند، موج تازه‌ای از علاقه به مطالعه شکل گرفته است؛ از باشگاه‌های کتاب‌خوانی سلبریتی‌ها گرفته تا صفحه‌هایی که عکس و ویدئوی کتاب منتشر می‌کنند.

حالا کتاب فقط چیزی برای خواندن نیست؛ گاهی بخشی از سبک زندگی و حتی استایل آدم‌هاست. برندهای مطرح مد هم این تغییر را دیده‌اند و ادبیات را وارد دنیای خود کرده‌اند. دیور، کوچ، میو میو و شانل در سال‌های اخیر سراغ کتاب و رویدادهای ادبی رفته‌اند. در شبکه‌های اجتماعی هم «BookTok» و «Bookstagram» میلیون‌ها کاربر را دور کتاب جمع کرده‌اند.

اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند: مردم واقعاً بیشتر کتاب می‌خوانند یا فقط بیشتر درباره کتاب حرف می‌زنند؟

کتابی که قرار بود بمیرد، هنوز روی قفسه‌هاست

پیش‌بینی مرگ کتاب چاپی اتفاق تازه‌ای نیست. وقتی آمازون در سال ۱۹۹۵ راه‌اندازی شد، عده‌ای تصور کردند کتاب‌فروشی‌های سنتی دیگر شانسی برای ادامه کار ندارند. با ورود کتاب‌خوان‌های الکترونیکی، به‌ویژه کیندل در سال ۲۰۰۷، این تصور جدی‌تر شد. اما کتاب چاپی هنوز کنار نرفته است.

در آمریکا، طبق داده‌های Circana BookScan، فروش کتاب‌های چاپی در سال ۲۰۲۵ به ۷۶۲.۴ میلیون نسخه رسید؛ رشدی هرچند اندک، اما دومین سال متوالی افزایش فروش. این رقم هنوز با رکورد ۸۳۹.۷ میلیون نسخه‌ای سال ۲۰۲۱ فاصله دارد، ولی نشان می‌دهد بازار کتاب چاپی برخلاف پیش‌بینی‌های قدیمی، از بین نرفته است.

در انگلیس هم صنعت نشر در سال ۲۰۲۵ به درآمد ۷.۴ میلیارد پوند رسید. طبق گزارش انجمن ناشران این کشور، کتاب چاپی همچنان ۷۹ درصد درآمد بازار نشر مصرفی را به خود اختصاص داده است.

پس حداقل از نظر بازار، نمی‌توان از مرگ کتاب حرف زد. مسئله جای دیگری است؛ مردم چقدر کتاب می‌خوانند؟

۴۰ درصد انگلیسی ها یک سال بدون کتاب

اینجاست که تصویر کمی متفاوت می‌شود. براساس یک نظرسنجی YouGov در انگلستان، ۴۰ درصد مردم گفته‌اند طی ۱۲ ماه گذشته حتی یک کتاب نخوانده یا به کتاب صوتی گوش نداده‌اند. در میان کسانی که مطالعه کرده‌اند نیز میانه تعداد کتاب‌های خوانده یا شنیده‌شده در طول یک سال فقط سه عنوان بوده است.

در آمریکا هم وضعیت چندان متفاوت نیست. نظرسنجی YouGov در پایان سال ۲۰۲۵ نشان داد ۵۹ درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند دست‌کم یک کتاب در طول سال خوانده‌اند؛ یعنی ۴۰ درصد اصلاً کتابی نخوانده‌اند.

بنابراین دو واقعیت همزمان وجود دارد: بازار کتاب هنوز زنده است، اما بخش بزرگی از مردم کتاب‌خوان حرفه‌ای نیستند. همین تناقض، بحث درباره آینده کتاب را پیچیده‌تر می‌کند.

اینستاگرام؛ دشمن کتاب یا ویترین تازه آن؟

سال‌ها شبکه‌های اجتماعی متهم اصلی کاهش مطالعه بودند. استدلال هم روشن بود؛ وقتی فرد ساعت‌ها در اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب وقت می‌گذراند، دیگر حوصله خواندن چند صد صفحه کتاب را ندارد.

اما شبکه‌های اجتماعی یک کار دیگر هم بلدند: ایجاد موج. کاربری که از کتابی عکس می‌گذارد، درباره یک رمان چند دقیقه صحبت می‌کند یا ویدئویی از تجربه خواندنش منتشر می‌کند، ممکن است هزاران نفر را کنجکاو کند.

به همین شکل، «Bookstagram» در اینستاگرام و «BookTok» در تیک‌تاک شکل گرفتند؛ جوامعی که کتاب را از قفسه‌های کتابخانه بیرون آوردند و وارد فضای عمومی شبکه‌های اجتماعی کردند. کاربرها کتاب‌هایی را که خوانده‌اند معرفی می‌کنند، درباره پایان داستان بحث می‌کنند، چالش مطالعه راه می‌اندازند و حتی برای انتخاب کتاب بعدی از دنبال‌کنندگانشان نظر می‌خواهند. در چنین شرایطی، شبکه اجتماعی همزمان دو نقش متضاد دارد؛ هم رقیب کتاب است و هم تبلیغ‌کننده آن.

وقتی کتاب تبدیل به اکسسوری می‌شود

البته این داستان روی دیگری هم دارد. در بعضی صفحات بوکستاگرامی، خود کتاب تنها بخشی از تصویر است. جلد زیبا، میز چوبی، فنجان قهوه، شمع، نور مناسب و یک فضای دنج همه کنار هم قرار می‌گیرند تا یک تصویر جذاب ساخته شود.

کتاب‌خوانی در این فضا کم‌کم تبدیل به یک سبک زندگی می‌شود؛ چیزی که قرار است نشان دهد صاحب آن صفحه اهل مطالعه، باسلیقه و متفاوت است. همین موضوع واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته است. منتقدان می‌گویند وقتی «چگونه کتاب خواندن» مهم‌تر از «چه خواندن و چه فهمیدن» شود، مطالعه هم وارد چرخه مصرف‌گرایی می‌شود.