بگومگوی رسایی و نیکزاد درباره تعطیلی مجلس
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که مگر منصوب رئیس جمهور میتواند مجلس را تعطیل کند گفت: جایگاه حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جایگاهی نیست که بتواند مجلس را تعطیل کند.
حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی امروز ( دوشنبه ۱۹ مرداد) مجلس در تذکری شفاهی گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی یک جایگاه حقوقی است که با تغییر آدمها تغییر نمیکند. سردار رضایی سوابق درخشانی دارد و حضور او در شعام جای امیدواری است، ما اینجا درمورد جایگاه حقوقی او صحبت میکنیم؛ که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است و اساساً اصالتی برای دبیر شعام قائل نشده است؛ حتی خود شعام هم اینجا اصالتی ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: مطابق قانون حتی اگر شورای عالی امنیت ملی چیزی را تصویب کند، اما رهبری تأیید نکرده باشد، لازمالاجرا نیست. خود شعام بدون تأیید رهبری اصالت ندارد؛ اما ما برای دبیر شعام چنین جایگاهی قائل شدیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دبیر شعام را رئیس جمهور تعیین میکند گفت: مگر منصوب رئیس جمهور میتواند مجلس را تعطیل کند؟ جایگاه حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جایگاهی نیست که بتواند مجلس را تعطیل کند. امیدوارم آقای رضایی دبیر جدی شعام، جلوی این سوءاستفادهها و این روند غیرقانونی را بگیرد. اگر شعام تعطیلی مجلس را تصویب و رهبری تأیید کردند، همه ما میپذیریم.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ما انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را با ابلاغ چه کسی عقب انداختیم؟ تعویق این انتخابات را هم دبیر شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر خاطرتان باشد چند هفته قبل موضوع تعویق انتخابات و مسئله رفتن ایرانیان به حج، در یک روز پنجشنبه به استحضار رهبر معظم انقلاب رسید و صبح شنبه هفته بعد با امضای آقای ذوالقدر(دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت) ابلاغ شد؛ و این یعنی حتماً مصوبه به استحضار رهبر انقلاب رسیده و بعد ابلاغ شده است. لذا ما سر هر موضوع و مصوبهای نمیپرسیم آیا به استحضار رهبر انقلاب رسیده است یا خیر؟
نایب رئیس مجلس در ادامه ضمن تبریک انتخاب سردار محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی گفت: ایشان حتما جایگاه حقوقی دارند و اگر در موضوعی نیاز به استفسار باشد، حتما انجام خواهد شد.