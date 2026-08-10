عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار نسبت به تشدید فشارهای مالی دولت پس از جنگ گفت: بخش قابل‌توجهی از ستون‌های درآمدی بودجه آسیب دیده و همزمان دولت باید ماهانه هزینه‌های سنگینی مانند یارانه نقدی، کالابرگ و حقوق و دستمزد را تأمین کند؛ شرایطی که به گفته او، اگر با چاپ پول جبران شود، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت تورم‌های بسیار سنگین سوق دهد.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به صحبت‌های مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست خبری با خبرنگاران درباره افزایش مبلغ کالابرگ، به تشریح وضعیت منابع مالی دولت و فشارهای ایجادشده بر بودجه در شرایط جنگی پرداخت و اظهار کرد: همانطور که در فصل بودجه نویسی در مجلس اشاره کردم، بودجه تا ماه پنجم می‌رود و از ماه پنجم، دولت باید پول چاپ کند. با توجه به شرایط جنگی نیز دولت مجبور شد یک شیفت از اعتبارات را به سمت موضوعات نظامی ببرد که این کار به‌درستی انجام شد، اما در سایر حوزه‌ها از جمله تملک دارایی‌ها و اعتبارات عمرانی خلل ایجاد شد.

وی افزود: یکی از مواردی که برای دولت فوریت دارد، پرداخت یارانه‌هاست. دولت در ابتدای هر ماه حدود ۳۰۰ همت یارانه نقدی پرداخت می‌کند و حدود هزار همت نیز برای یارانه کالابرگ نیاز دارد؛ یعنی هر دو مورد باید به صورت نقدی تأمین شود. در کنار این موارد، حقوق و دستمزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان نیز باید پرداخت شود.

پوردهقان ادامه داد: البته امروز مجلس به وزارت تعاون برای اجرای تعهدات مربوط به کالابرگ فشار می‌آورد، اما واقعیت این است که برداشت ما این بود که دو منبع اصلی درآمد دولت وجود دارد؛ یکی مالیات‌ها که حدود ۳۰۰۰ همت است و دیگری نفت که حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ همت پیش‌بینی شده بود و در کنار آنها نیز درآمدهای اختصاصی و مولدسازی قرار داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اما همه ستون‌های درآمدی این خیمه، با توجه به شوک جنگ و شرایط بحرانی و جنگی که به‌صورت ظالمانه علیه کشور ایجاد شد، دچار مسئله شده است. بنابراین شرایط از آن چیزی که ما در ابتدا تصور می‌کردیم، بدتر شده است.

وی با اشاره به پیامدهای تورمی این وضعیت اظهار کرد: امروز با یک واقعیت روبه‌رو هستیم؛ تورم رسمی حدود ۶۵ درصد است، تورم ماهانه ۱۶ درصد اعلام می‌شود و افزایش شدید قیمت‌ها نیز به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.

بانک مرکزی در زمینه چاپ پول رکورد زده است

بانک مرکزی هم رکورد چاپ پول را زده است. رقم چاپ پول کشور به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود سه برابر عدد بودجه امسال پول چاپ شده است. اگر بیش از این به این مسیر فشار وارد شود، عملاً به سمت ابرتورم حرکت می‌کنیم و کشور را از نظر قیمتی وارد شرایط بسیار سختی خواهیم کرد.

پوردهقان افزود: بانک مرکزی هم رکورد چاپ پول را زده است. رقم چاپ پول کشور به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود سه برابر عدد بودجه امسال پول چاپ شده است. اگر بیش از این به این مسیر فشار وارد شود، عملاً به سمت ابرتورم حرکت می‌کنیم و کشور را از نظر قیمتی وارد شرایط بسیار سختی خواهیم کرد.

دولت باید به سمت تنش زدایی برود نه چاپ پول

وی تأکید کرد: به نظر من دولت نباید وارد این فضا شود و نباید راه جبران کسری‌ها را در چاپ پول ببیند. دولت باید بیشتر بر مسئله تنش‌زدایی تمرکز کند و شرایط را به سمتی ببرد که هم بتواند نفت خود را بهتر بفروشد و هم سایه جنگ را از سر کشور بردارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، راه دیگری جز این برای دولت وجود ندارد؛ چراکه اگر بخواهد با چاپ پول جلو برود، به هر حال شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد.