عکس: GBU-57؛ بمبی که برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران استفاده شد

بمب GBU-57A/B معروف به «نفوذگر مهمات انبوه» (MOP)، به‌عنوان بزرگ‌ترین سلاح هدایت‌شونده ضد‌سنگر نیروی هوایی آمریکا، با هدف انهدام مستحکم‌ترین تأسیسات زیرزمینی جهان طراحی شده است. این غول ۱۳ هزار و ۶۰۰ کیلوگرمی که با بدنه فولادی فوق‌متراکم و سیستم هدایت ماهواره‌ای تجهیز شده، تنها توسط بمب‌افکن‌های استراتژیک نظیر B-2 حمل می‌شود؛ سلاحی که گفته می‌شود نخستین تجربه عملیاتی خود را در حملات سال ۲۰۲۵ علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پشت سر گذاشته