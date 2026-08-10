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تابناک گزارش می دهد؛

فاجعه در قیمت مصالح ساختمانی/ وقتی تورم ساخت‌وساز از کنترل وزارت راه خارج می شود!

بررسی آمارهای جدید نشان می‌دهد که با جهش قیمت مواد اولیه و دستمزدها، نه تنها تعهدات سازندگان خرد به مخاطره افتاده، بلکه متقاضیان مسکن با دیواری از تورم مواجه شده‌اند که هیچ سیاست مدیریتی در وزارت راه برای تخریب آن دیده نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۰۶
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ساخت و ساز خانه

افزایش ۸۰ درصدی تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی در تهران، پیامد مستقیم آن را در قیمت نهایی مسکن و کاهش کیفیت پروژه‌ها به همراه دارد. بررسی آمارهای جدید نشان می‌دهد که با جهش قیمت مواد اولیه و دستمزدها، نه تنها تعهدات سازندگان خرد به مخاطره افتاده، بلکه متقاضیان مسکن با دیواری از تورم مواجه شده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار ۱۴۰۵  از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد به طوری که در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۳۶.۴ رسید که نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشته است.

براساس این آمار در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۰.۷ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۳۶ درصد)، ۱۵.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۶۴.۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «نقاشی ساختمان» و کمترین تورم فصلی با ۱۰.۸ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین‌آلات» بوده است.

افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۱۰۶.۸ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۹۶.۸ درصد)، ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۲۰۸.۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۲۸.۳ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین‌آلات» بوده است.

همچنین در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۸۰ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۶۱.۸ درصد)، ۱۸.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

البته در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم سالانه با ۱۵۵.۸ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین‌آلات» بوده است.


از سویی دیگر ، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۶.۸٪ شده است که این یعنی قیمت نهاده‌های ساختمانی نسبت به سال پیش بیش از دو برابر شده است و وقتی قیمت مواد اولیه و دستمزدها ۱۰۰٪ رشد می‌کنند، غیرممکن است که قیمت نهایی مسکن ثابت بماند.
 
به نظر می رسد منتشر شدن آخرین آمار مرکز آمار ایران در مورد نهاده‌های ساختمانی تهران، پرده از یک فاجعه اقتصادی برمی‌دارد که مستقیماً بر کیف پول شهروندان و رویای داشتن مسکن اثر می‌گذارد.
 
 شاخص قیمت نهاده‌ها با رسیدن به عدد ۳۳۶.۴ و ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای بیش از ۱۰۶٪، نشان می‌دهد که هزینه‌های ساخت‌وساز در تهران وارد مرحله‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر شده است و در این میان، جای سؤال این است که وزارت راه و شهرسازی کجاست و چه سیاست هایی برای کنترل قیمت ها دارد؟

این وزارتخانه که مسئول متولی مسکن و شهرسازی کشور است، باید پاسخ دهد که در برابر رشد سالانه ۸۰ درصدی هزینه‌های ساخت و تورم خیره‌کننده ۲۰۰ درصدی در بخش‌هایی نظیر «چوب»، چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا سیاست‌های این وزارتخانه تنها به «تماشای نمودارهای صعودی» محدود شده یا برنامه‌ای برای مهار این تورم ساختاری دارد؟

در چنین شرایطی هیچ سازنده‌ای در شرایطی که نهاده‌های ساختمانی سالانه ۸۰٪ رشد می‌کنند و در برخی بخش‌ها را به بیش از ۲۰۰٪ می‌رسد، حاضر به فروش ملک با قیمت‌های سال قبل نخواهد بود و تورم نهاده‌ها مستقیماً به قیمت فروش منتقل می‌شود.

البته بسیاری از سازندگان خرد که با بودجه‌های محدود شروع به ساخت کرده‌اند، اکنون با این جهش قیمت‌ها توان تکمیل پروژه را ندارند و شهر تهران با موجی از ساختمان‌های نیمه‌کاره مواجه شده است. 
 
دراین میان اما برای جبران هزینه‌های نجومی، سازندگان به سمت استفاده از متریال ارزان‌تر و کاهش کیفیت می‌روند که در بلندمدت، امنیت و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد  وقتی تورم سالانه نهاده‌ها ۱۸ واحد درصد افزایش یافته و به ۸۰٪ رسیده است، یعنی وزارت راه در مدیریت زنجیره تأمین مصالح ساختمانی شکست خورده است  بنابراین عدم نظارت بر قیمت‌های نهاده‌ها و نادیده گرفتن نوسانات شدید در گروه‌های اجرایی، باعث شده تا بازار مسکن به جای حرکت به سمت «سرمایه‌گذاری واقعی»، به «محلی برای تورم» تبدیل شود که در آن مواد ساختمانی برنده و بازنده اصلی، متقاضیان مسکن و مردم عادی هستند. 
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قیمت مصالح ساختمانی قیمت خرید مسکن بازار مسکن تورم مسکن مرکز آمار ایران
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