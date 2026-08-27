کرم راه‌آهن یا «Railroad Worm» نامی است که به لاروهای زیست‌تاب برخی سوسک‌ها داده می‌شود؛ موجوداتی کوچک و عجیب که در تاریکی شب به‌طور طبیعی می‌درخشند. این جانوران به دلیل ردیف نقاط نورانی روی بدنشان چنین نامی گرفته‌اند، زیرا ظاهرشان می‌تواند یادآور چراغ‌های یک قطار در شب باشد. نمونه‌ای که در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نمایش داده می‌شود یک ماده است؛ ماده‌ها معمولاً ظاهر لاروگونه خود را حفظ می‌کنند، در حالی که نرهای بالغ کوچک‌تر و شبیه سوسک‌های بالدار هستند. این نورافشانی علاوه بر جلوه دیدنی، نقش دفاعی نیز دارد و می‌تواند به شکارچیان هشدار دهد که این جانور گزینه مناسبی برای خوردن نیست.