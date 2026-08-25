جو ناوارو، مأمور ویژه سابق اف‌بی‌آی که ۲۵ سال در این نهاد و بخش عمده آن را در حوزه امنیت ملی فعالیت کرده است، در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک از تجربه خود در خواندن نشانه‌های غیرکلامی و زبان بدن می‌گوید. او توضیح می‌دهد که وضعیت دست‌ها، پاها، شانه‌ها، حالت چهره و حتی فاصله‌ای که افراد با یکدیگر حفظ می‌کنند، می‌تواند اطلاعاتی درباره میزان آرامش، ناراحتی یا درگیری ذهنی آن‌ها ارائه کند. با این حال، او تأکید دارد که یک حرکت مشخص را نباید به‌تنهایی نشانه دروغ یا فریب دانست؛ هدف از بررسی زبان بدن، قضاوت درباره افراد نیست، بلکه ارزیابی تغییرات رفتاری آن‌ها در واکنش به موقعیت‌ها و محرک‌های مختلف است.