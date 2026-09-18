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کد خبر:۱۳۸۹۱۰۰
کد خبر:۱۳۸۹۱۰۰
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حیات وحش؛

پروتوتاکسیت‌ها؛ غول‌های اسرارآمیز پیش از ظهور درختان

پروتوتاکسیت‌ها از عجیب‌ترین جانداران تاریخ زمین بودند؛ ساختارهایی عظیم که حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش، زمانی که بیشتر گیاهان خشکی تنها چند سانتی‌متر ارتفاع داشتند، تا حدود ۸ متر قد می‌کشیدند. ظاهر درخت‌مانند آن‌ها سال‌ها دانشمندان را سردرگم کرده بود و مدت‌ها تصور می‌شد نوعی قارچ غول‌پیکر باشند، اما ساختار داخلی و ترکیبات باقی‌مانده در فسیل‌هایشان نشان می‌دهد ممکن است به شکلی کاملاً متفاوت و منقرض‌شده از حیات تعلق داشته باشند. این موجودات احتمالاً نقش مهمی در آماده‌سازی خشکی برای ظهور جنگل‌ها داشتند. شبکه گسترده ساختارهای داخلی آن‌ها می‌توانست خاک را سست‌تر و نفوذپذیرتر کند و تجزیه بدنشان نیز حجم زیادی ماده آلی به زمین بیفزاید. با گسترش گیاهان چوبی و ظهور نخستین درختان، پروتوتاکسیت‌ها سرانجام از صحنه حیات حذف شدند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با ظهور و افول این گونه جانوری بیشتر آشنا شوید.
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ویدیو فیلم طبیعت و جغرافیا پروتوتاکسیت‌ درختان
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