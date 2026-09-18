پروتوتاکسیت‌ها از عجیب‌ترین جانداران تاریخ زمین بودند؛ ساختارهایی عظیم که حدود ۴۰۰ میلیون سال پیش، زمانی که بیشتر گیاهان خشکی تنها چند سانتی‌متر ارتفاع داشتند، تا حدود ۸ متر قد می‌کشیدند. ظاهر درخت‌مانند آن‌ها سال‌ها دانشمندان را سردرگم کرده بود و مدت‌ها تصور می‌شد نوعی قارچ غول‌پیکر باشند، اما ساختار داخلی و ترکیبات باقی‌مانده در فسیل‌هایشان نشان می‌دهد ممکن است به شکلی کاملاً متفاوت و منقرض‌شده از حیات تعلق داشته باشند. این موجودات احتمالاً نقش مهمی در آماده‌سازی خشکی برای ظهور جنگل‌ها داشتند. شبکه گسترده ساختارهای داخلی آن‌ها می‌توانست خاک را سست‌تر و نفوذپذیرتر کند و تجزیه بدنشان نیز حجم زیادی ماده آلی به زمین بیفزاید. با گسترش گیاهان چوبی و ظهور نخستین درختان، پروتوتاکسیت‌ها سرانجام از صحنه حیات حذف شدند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با ظهور و افول این گونه جانوری بیشتر آشنا شوید.